タレントのヒロミが２０日、都内で行われた電動工具ブランド・工機ホールディングスジャパンが主催する「第２回 ＨｉＫＯＫＩ ＢＵＩＬＤＥＲ’Ｓ ＳＰＩＲＩＴ ＡＷＡＲＤ」授賞式にモデル・ゆうちゃみと出席した。

２回目となる同賞は、電動工具・エア工具を駆使する職人の技術や仕事への熱意をたたえるもの。大工の父親の背中を見て育ったヒロミは、職人のイメージを「職人さんはキレイ好きだったり、掃除をする。今の職人さんたちとも付き合いがありますが、そこは変わらない。こまめに掃除しながらやる。見た目もかっこよくなってきている。昔は荒々しいところもあったり、厳しいところもありましたが、世の中とちゃんとあわせている。昔は１０時のお茶とか１５時のお茶とか、職人さんってよく休むんだよなって思っていましたが、やってみると集中力が続かないことに気付いた」と話した。今後の建設業界にむけ「僕らの世代は次に渡していかないといけない。かっこいい職人像を僕が出せるところも出していって、若い人たちにもどんどん入ってきてほしいですね」と力を込めた。

総合グランプリには、川粼浩一氏が輝いた。特別審査員を務めるヒロミは「みなさん、胸を張って帰って下さい。かっこいい職人さん、若い方がこういう仕事をしたいと思えるような人になってください」と呼びかけ、「いつかアワードに挑戦してみたいと思います」と同賞に応募することをにおわせて、会場を驚かせた。