辻希美、次女・夢空ちゃんを抱き上げる夫・杉浦太陽の姿公開「楽しそうで可愛い」「良いお父さん」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの辻希美が4月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫で俳優の杉浦太陽が次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱きあげている自宅でのショットを公開した。
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辻は、ハートの絵文字3つを添え、自宅で椅子に座った杉浦が腕を上に上げて夢空ちゃんを「高い高い」するように抱き上げている姿を公開。嬉しそうに笑う夢空ちゃんと杉浦が見つめ合った微笑ましいショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「良いお父さん」「夢空ちゃん楽しそうで可愛い」「お家が豪華でおしゃれ」「ほのぼのしてて癒される」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、杉浦太陽が夢空ちゃんを抱き上げる姿公開
辻は、ハートの絵文字3つを添え、自宅で椅子に座った杉浦が腕を上に上げて夢空ちゃんを「高い高い」するように抱き上げている姿を公開。嬉しそうに笑う夢空ちゃんと杉浦が見つめ合った微笑ましいショットとなっている。
◆ 辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「良いお父さん」「夢空ちゃん楽しそうで可愛い」「お家が豪華でおしゃれ」「ほのぼのしてて癒される」などの声が上がっている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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