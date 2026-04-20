「LDLコレステロール」を下げる可能性の高い「食べ物」はご存知ですか？医師が徹底解説！

LDLコレステロールを下げる食べ物とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

鎌田 百合（医師）

千葉大学医学部卒業。血液内科を専門とし、貧血から血液悪性腫瘍まで幅広く診療。大学病院をはじめとした県内数多くの病院で多数の研修を積んだ経験を活かし、現在は医療法人鎗田病院に勤務。プライマリケアに注力し、内科・血液内科医として地域に根ざした医療を行っている。血液内科専門医、内科認定医。

コレステロールとは？(悪玉LDL/善玉HDL)

コレステロールとは、脂質の一種です。細胞内に取り込まれてホルモンを産生したり、脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸などの材料になったりする働きがあり、生命の維持に必須の物質です。コレステロールはLDLコレステロールとHDLコレステロールがあり、それぞれ別の働きがあります。

善玉コレステロール（HDLコレステロール）

HDLコレステロールは、血液中にある余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあります。これによって血管壁へのコレステロールの沈着を抑制するため、善玉コレステロールと呼ばれます。

悪玉コレステロール（LDLコレステロール）

LDLコレステロールは、肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割があります。

しかし増えすぎると血管壁にコレステロールが沈着し、動脈硬化を引き起こします。そのため、LDLコレステロールは悪玉コレステロールと呼ばれます。

LDLコレステロールを下げる可能性の高い食べ物・食生活

オメガ3系脂肪酸

青魚に含まれるオメガ3系脂肪酸（EPA、DHAなど）には、LDLコレステロールを下げ、動脈硬化を防ぐ働きがあります。サバ、イワシなどの青魚を積極的に食べるようにしましょう。

納豆

納豆に含まれる大豆たんぱくには、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。

さらに、納豆に含まれるナットウキナーゼという成分は、血液中のLDLコレステロールを下げる働きがあることがわかっています。

食物繊維

食物繊維は、LDLコレステロールを回収して便として体の外へ排出する働きがあります。野菜やきのこ、海藻類などを積極的に摂取するようにしてみましょう。

植物油

オリーブオイルや大豆油は、LDLコレステロールを下げる働きがあります。バターや肉の脂身に含まれる飽和脂肪酸は、LDLを増加させます。使用する油はなるべく植物油にすると良いでしょう。

有酸素運動

食生活だけでなく、運動する習慣をつけることも大切です。定期的な運動を行うことで、HDLコレステロールを増加させ、LDLコレステロールを減少させる効果があります。

ウォーキングなどの、軽く汗をかく強度の有酸素運動が効果的です。

LDLコレステロールの上昇を抑えるための予防法

コレステロールの摂取を控える

LDLコレステロールを上昇させないためには、コレステロールの摂取を控えるようにしましょう。鶏卵、魚卵などの卵類や、レバーなどの内臓類はコレステロールを多く含む食品です。普段の食事で摂取しすぎないように心がけましょう。

飽和脂肪酸の摂取を控える

飽和脂肪酸は、血中コレステロールを上昇させる作用があります。肉類の脂身、バターなどは飽和脂肪酸が多く含まれるため、控えるようにしましょう。

適正体重を維持する

肥満はLDLコレステロールを上昇させるリスクがあります。肥満がある場合は、体重を減らすようにしましょう。

食物繊維を積極的に摂取する

毎日の食事に野菜や果物、海藻などの食物繊維を積極的に取り入れましょう。食物繊維は腸内環境を整え、コレステロールの吸収を抑える効果があります。

定期的に運動する

定期的な運動習慣は、LDLコレステロールを下げる効果があります。1日30分以上、週3回以上を目安に運動する習慣をつけると良いでしょう。

「女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問

ここまで女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因について紹介しました。ここでは「女性でLDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

LDLコレステロール140は女性にとって高い数値なのでしょうか？

鎌田 百合（医師）

日本動脈硬化学会によると、LDLコレステロールが140mg/dl以上になると、高LDLコレステロール血症と診断されます。140を超えるようであれば、生活習慣の見直しなどが必要です。

瘦せている（太っていない）のにLDLコレステロールが高い原因について教えてください。

鎌田 百合（医師）

女性は、女性ホルモンの影響でコレステロールの値が大きく変動します。そのため、痩せていてもLDLコレステロールが高くなってしまいます。

また、コレステロールの多い食品や、飽和脂肪酸の多い食品を摂取するとLDLコレステロールは高くなります。このような食事を摂っている場合は、食事の内容を見直してみるのも良いかもしれません。

編集部まとめLDLコレステロールが高いときは内科に相談を

女性は多くの原因でLDLコレステロールが高くなりやすいことを解説しました。

LDLコレステロールが高いことを指摘された場合は、ここで紹介したような食事療法や運動療法を行ってみてください。それでも改善しない場合は、内科で医師に相談しましょう。

「LDLコレステロール」の異常で考えられる病気

「LDLコレステロール」から医師が考えられる病気は7個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器科の病気

狭心症心筋梗塞心不全

大動脈瘤

脳神経科の病気

腎臓の病気

脳梗塞脳出血

慢性腎障害

LDLコレステロールが高いと動脈硬化を進行させ、さまざまな疾患のリスクになります。

参考文献

コレステロール（厚生労働省）

脂質異常症（実践・応用）（厚生労働省）