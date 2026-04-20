CORTIS、「REDRED」できょうカムバック メンバー全員が楽曲制作に参加
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、きょう20日午後6時にThe 2nd EP『GREENGREEN』（5月4日リリース）のタイトル曲「REDRED」の音源およびミュージックビデオを公開し、カムバックする。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
「REDRED」は、CORTISが追求する方向を「GREEN」、警戒するものを「RED」になぞらえて表現した楽曲。メンバーたちのアイデアから始まった曲の素材と、個性あふれる歌詞がポイントとなっている。サウンドも新鮮で、無骨な電子音と反復的でキャッチーなビート、中毒性のあるメロディが印象的であり、特定のジャンルに定義できない、ありのままの質感が魅力となっている。
CORTISはThe 1st EPに続き、今作でも音楽・映像・振付などコンテンツ全般を共同創作し、“ヤングクリエイタークルー”としての側面を発揮している。メンバー全員が「REDRED」のクレジットに名を連ねた。アメリカ・ロサンゼルスでソングキャンプを開催し、The 2nd EPを制作。作詞・作曲にとどまらず、ミュージックビデオやパフォーマンス、アルバムフォトの制作にも一つひとつ意見を出し、より説得力のある作品に仕上げた。その結果、「REDRED」はCORTISの趣向と方向性を探求する旅の始発点となるような楽曲に仕上がっている。
昨年8月のデビュー以降、“最高の新人”と称されてきたCORTISのカムバックには大きな注目が集まっている。The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、4月4日時点の韓国・サークルチャート基準で累計販売量206万9663枚を記録し、K-POP歴代デビュー作品として歴代最多販売量を更新した。新作の予約推移も「ダブルミリオンセラー」達成が視野に入っている。流通会社のYG PLUSおよびユニバーサルミュージックによると、The 2nd EPの予約注文数は4月16日時点で202万4836枚に達した。
なお、CORTISは20日午後8時、韓国・ソウルのYES24ライブホールにて『REDRED Release Party』を開催し、新曲のパフォーマンスを初披露する予定。さらに、発売日である5月4日にも同イベントを再度開催する。
【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS
「REDRED」は、CORTISが追求する方向を「GREEN」、警戒するものを「RED」になぞらえて表現した楽曲。メンバーたちのアイデアから始まった曲の素材と、個性あふれる歌詞がポイントとなっている。サウンドも新鮮で、無骨な電子音と反復的でキャッチーなビート、中毒性のあるメロディが印象的であり、特定のジャンルに定義できない、ありのままの質感が魅力となっている。
昨年8月のデビュー以降、“最高の新人”と称されてきたCORTISのカムバックには大きな注目が集まっている。The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、4月4日時点の韓国・サークルチャート基準で累計販売量206万9663枚を記録し、K-POP歴代デビュー作品として歴代最多販売量を更新した。新作の予約推移も「ダブルミリオンセラー」達成が視野に入っている。流通会社のYG PLUSおよびユニバーサルミュージックによると、The 2nd EPの予約注文数は4月16日時点で202万4836枚に達した。
なお、CORTISは20日午後8時、韓国・ソウルのYES24ライブホールにて『REDRED Release Party』を開催し、新曲のパフォーマンスを初披露する予定。さらに、発売日である5月4日にも同イベントを再度開催する。