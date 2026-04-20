テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続出塁を５１試合に伸ばし、“野球の神様”ベーブ・ルースに並んだことを報じた。

大谷は１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点リードの３回１死で迎えた２打席目は、２球目の甘く入ったチェンジアップを捉えると、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）の高速ライナーが右中間を駆け抜け、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばし、大歓声を浴びた。

番組ではメジャー記録が１９４９年７〜９月にテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）がマークした「８４」で、別称“打撃の神様”であることを紹介。

司会の羽鳥アナウンサーは「大谷選手、久しぶりですね、『ベーブ・ルースと並びました』と言うのは。いっぱいあったじゃないですか。全部更新してきたから、久しぶりにこういう言い方ができた」と口に。するとコメンテーターの俳優・石原良純は「でも目指すはテッド・ウィリアムズ。“打撃の神様”…川上哲治じゃないけど」と加えた。

これに羽鳥アナが「“野球の神様”と“打撃の神様”どっちが偉いんですか？」と素朴な質問を尋ね石原は失笑。それでも「（大谷は）神に近づいていってるんじゃないんですか」と期待を込めた。