グルメ通販サイト「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」はこのほど、5月10日の「母の日」に向け、30～69歳の女性1000人を対象に「母の日ギフトに関する意識調査」を実施、結果を公表した。



【写真】外食に旅行…欲しいプレゼントは贈る予定より少しお高め!?

母の日に何を贈るか尋ねたところ、「花」が38.7％で最も多く、「洋菓子」が33.7％で続いた。この2つが突出し、次いで「和菓子(14.8％)」「花とのセット商品(13.6％)」「洋服(9.3％)」の順。「外食」や「コーヒー・紅茶」「果物」といった回答もあり、食べ物系ギフトが多く選ばれている。



実母に贈る母の日ギフトの予算では、「3000～4999円(37.1％)」が最も多く、義母に贈る予算も同価格帯が48.4％で最多。いずれも5000円以内で考えている層が半数を超えている。



母の日に贈られたいプレゼントでは、「洋菓子」が41.0％で最多。僅差で「花(40.3％)」が続いた。「外食」が18.1％で3位に入り、「和菓子」が15.3％。「旅行」を望む声も11.8％あった。



年代別の贈られたいプレゼントを見ると、30代は「美容・健康関連商品(42.9％)」が最も多く、40代は「花(50.0％)」が最多。50代では「洋菓子(42.3％)」が1番人気で、60代では「花(42.4％)」と「洋菓子(41.4％)」がほぼ並んだ。



（よろず～ニュース調査班）