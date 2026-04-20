2025年、GoogleがAndroid Auto向けにエアコンなどの空調（HVAC）を操作する機能を開発している形跡が見つかりました。当時はこの機能に関する公式コメントはなく、その後もしばらくはコード上で大きな変化は確認されていませんでした。

↑エアコンも操作できるようになる？（画像提供／Mert Kahveci／Unsplash）

しかし、最新のAndroid Auto v16.7.161544では新しいUI（ユーザーインターフェース）に関するコードが見つかり、開発が続いている可能性があります。

旧バージョンで確認されていたレイアウトでは、画面下部のレール部分にHVACボタンが配置されていました。これはGoogleマップや電話、設定といった固定アプリアイコンと並んで表示される形式です。

これに対し、最新バージョンで見つかった新UIでは、ボタンを左右の端に寄せたデザインが採用されています。HVACボタンは左側に配置されています。多くの車載ディスプレイは横長であるため、サイドにボタンを寄せることで中央の表示領域を広く保ちつつ、ボタン自体を大きくしてタップしやすくする狙いがあると考えられます。

ただし、この配置は左ハンドル車を想定した構成に見えます。日本や英国のような右ハンドル市場向けに、UIを反転させる設定が用意されるかどうかは、いまのところ不明です。

このHVAC連携について、Googleは現時点でも公式には何も発表していません。あくまでコード解析から見えてきた「将来実装される可能性」にとどまりますが、少なくとも完全に立ち消えになったわけではなさそうで、今後の続報に注目したいところです。

Source: Android Authority

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