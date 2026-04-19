俳優の内藤剛志（70）が18日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演し、18歳の時に出会った愛妻について語った。

高校卒業後に大阪から上京し、大学を目指して代々木ゼミナールに通っている時に運命の出会い。「代ゼミでナンパしました。2人とも18の時」と笑い、「東京に来たから彼女いるやんと思って。見回すときれいな子2人いてるわ、どっちでもエエわと思った」とテレ隠しのためか、ジョークを交えて馴れ初めを明かした。

出会いから52年、結婚して40年以上が経つが、今でも仕事が終わると妻へ“終わったよ”とLINEするという。加藤が「ずっと仲いいんですね」と言うと「仲いいです」と即答。夫婦円満の秘訣を聞かれると「俺が優しいからですかね」と笑わせつつ、「奥さんがいい人なんだと思う。本当に干渉しない。それと家庭に（仕事を）持ち込まない。だから機嫌悪くなるとかよくあるじゃないですか、悪い役やってるとこんな顔とか。まったくない」と話した。

「子供が独立したから2人なんですよ」と現在は妻と2人暮らし。妻は「帽子のデザイナー」をしているが、MCの加藤浩次から「でも内藤さん、帽子のイメージゼロですね」と言われ、「だいたい刈り上げて刑事ですから」と笑っていた。