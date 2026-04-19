注目ーーーッ！！【セリア】立体感が超キュート♡「お手頃シール」

子どもも大人も夢中になっている「シール」。シール帳に貼ってコレクションしたり交換したり、いろいろな楽しみ方がありますが、人気で手に入らないことも。そんなときにチェックしてほしいのが【セリア】です。今回は、立体感があって可愛いシールをご紹介。見つけたら即GETがおすすめです。

ぷっくりシールをセリアで買えるの！？

「カプセルシール キラキラアニマル」。ゼリー・キャンディ・アイスといったスイーツモチーフに、ゆるい表情のアニマルを合わせたシール。@nanaironotobira2さんは「デザインもぷっくり感も可愛い」と絶賛。枚数が多く、デザインのバリエーションが豊富なのもうれしいポイント。「スーパー内の小さな店舗」で見つけたそうなので、いつも行かない店舗をチェックしてみるのもいいかも。

キャラものもある！

セリアでは「タイルシール クレヨンしんちゃん」も販売。ピンクとイエローの土台はラメ入り。しんちゃん・ひまわり・アクション仮面など人気のキャラクターがプリントされています。シール帳に貼るのはもちろん、身の回りのアイテムをデコレーションするのに使うのもおすすめです。

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writer：Yuri.A