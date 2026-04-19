◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５中日（１９日・甲子園）

中日は阪神に３連戦３連敗を喫し、このカードは球団史上初の開幕６戦全敗。借金が１１まで膨らんだ。ナイターでヤクルトが巨人を下したため、ついに首位と１０ゲーム差。２０試合未満での２ケタのゲーム差をつけられるのは、球団の２リーグ制以降では１９６４年（１７戦目で３勝１４敗）以来、６２年ぶりの屈辱となった。

初回に２点を先制したが、先発・高橋宏斗がその裏に３点を返された。１点を追う２回にプロ初の２番で起用された石伊が逆転の１号２ラン。３回には大島洋平の適時二塁打で２点のリードを奪った。

だが、高橋宏は５回に２点を失うと、同点の６回１死二塁に８６球で降板。２番手の斎藤綱記が近本に勝ち越し適時打を許した。井上一樹監督は「勝負にいくべきなのか、闇雲にいくべきじゃないところなのかというところがチグハグというか。捕手の考えと投手の考えが合致していましたか？ というところ」と石伊も含めたバッテリーの攻め方に苦言。さらに阪神戦の相性の悪さについても「特別に阪神さんだけにというのは思っていません」と強がっていた。