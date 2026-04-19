◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)

4回に先制を許すも、直後にオスナ選手の一発で逆転したヤクルト。このリードを守り抜き、2連勝でカード勝ち越しとしました。

先発マウンドにあがったのは、これがプロ初先発となったドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。3回までパーフェクトピッチングを披露するも、4回には四球で先頭の出塁を許し、後続のヒットで無死1、3塁のピンチを招きました。続く泉口友汰選手には犠牲フライを許し、先制点を献上。それでも最少失点でしのぎます。

この好投に応えたいヤクルト打線は直後の4回裏。相手のエラーを誘う当たりなどで、1アウト1、2塁の好機をつかみます。ここで打席に向かったのは、なかなか4番っぷりを見せられていなかったオスナ選手。インコースへのカットボールをとらえ、待望の一発となる逆転3ランHRを放ちました。

援護をもらった増居投手は、5回の先頭にも2塁打を浴びるも、後続を抑えきって降板。5回1失点で勝利投手の権利を手にマウンドを降りました。

以降は、好守備にも助けられながらリリーフ陣が好投。清水昇投手、リランソ投手、星知弥投手が無失点リレーを見せます。最終回は新守護神・キハダ投手が2つの四球でランナーを背負うも、無失点に抑えゲームセット。これでキハダ投手は初登板から8試合連続でセーブを成功させる、NPB新記録を樹立しました。