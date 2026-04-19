リモートワーク中に、次々と姿を見せる猫ちゃんたち。自由すぎるその振る舞いが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は9万5000回を超え「ただただ深く癒される至福の映像でした」「寝てても仕事が始まると集まるのは何故」「一緒にお仕事出来るなんて羨ましいです」といったコメントが集まっています。

【動画：家で仕事中、集まってきた３匹の猫→リモート会議を始めると…あまりにも微笑ましい光景】

お仕事開始で猫ちゃん大集合

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎ファミリー」に投稿されたのは、猫ちゃんたちの賑やかなリモートワークの様子。それぞれの場所で猫ちゃんたちがお昼寝している間に、投稿者さんの妹さんは仕事をすることにしたそうです。ところが、お昼寝から起きたぽこ太郎くん、うま次郎くん、しろがね丸くんがテーブルに集合してしまったのだといいます。

妹さんにもふもふされる猫ちゃんたちでしたが、なんと、うま次郎くんとしろがね丸くんがじゃれ合っているうちにテーブルから落ちてしまったのだとか。ビックリした猫ちゃんたちですが、しろがね丸くんはそのまま床で寝直していたそうです。

会議に現れた頼もしい（？）助っ人

ハプニングもありましたが、無事にリモート会議を始めることができた妹さん。ぽこ太郎くんにも会議に参加してもらったところ、仕事相手の方にも大変喜ばれたそうです。妹さんが席を外すと、今度はしろがね丸くんがやってきて、画面の前に座り会議に参加していたといいます。自由奔放な猫ちゃんたちに囲まれてお仕事ができるなんて、なんとも羨ましい環境ですよね。

鏡の前で身だしなみをチェック

一方、うま次郎くんはリモート会議には興味がなく、ひとり洗面台の鏡の前にいたそうです。鏡に映る自分を真剣に見つめるその姿は、まるで念入りに身だしなみを整えているかのようだったのだとか。「ボク、今日も決まってるかな？」と確認しているような健気な姿には、思わず口角が上がってしまいますよね。次はどんな業務をこなしてくれるのか「猫社員」の活躍から目が離せません。

動画には「リモートでこんなかわい子ちゃん達見せられたらとろけちゃう」「私がリモート相手だったら狂喜乱舞してます」「うまちゃんしろちゃん同時に落ちるの可愛い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎ファミリー」では、ぽこ太郎くん、うま次郎くん、しろがね丸くんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「スコスコぽこ太郎ファミリー」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。