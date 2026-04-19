4月19日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、イッテラッシャイ（牡3・美浦・斎藤誠）が快勝した。8馬身差の2着にルーナディサングエ（牡3・美浦・天間昭一）、3着にショウナンパトス（牡3・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:50.8（良）。

1番人気でC.ルメール騎乗、イナズマダイモン（牡3・美浦・宮田敬介）は、4着敗退。

堀江貴文氏が所有するイッテラッシャイと藤田晋氏が所有するイナズマダイモン

ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が所有するイッテラッシャイが、8馬身差の圧倒的なパフォーマンスで快勝し、オープン入りを果たした。このレースにはサイバーエージェント会長の藤田晋氏が所有するイナズマダイモンが断然の1番人気に支持され、一騎打ちムードで注目を集めていた。レースではイッテラッシャイがダッシュ良く先手を奪い、抜群の手応えで主導権を握る展開。そのまま直線でも脚色は衰えず、後続を寄せ付けないまま押し切り、ライバルを完封した。

イッテラッシャイ 5戦2勝

（牡3・美浦・斎藤誠）

父：ミスチヴィアスアレックス

母：ノルウェーノモリ

母父：ディープスカイ

馬主：SNSグループ

生産者：藤沢牧場