「気分が悪い」ガンバ指揮官はPK戦で岡山に勝利も、試合内容に満足せず「ホームで相手に簡単にゴールを与えすぎている」

「気分が悪い」ガンバ指揮官はPK戦で岡山に勝利も、試合内容に満足せず「ホームで相手に簡単にゴールを与えすぎている」