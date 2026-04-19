「気分が悪い」ガンバ指揮官はPK戦で岡山に勝利も、試合内容に満足せず「ホームで相手に簡単にゴールを与えすぎている」
ガンバ大阪は４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節（WEST）でファジアーノ岡山とホームで対戦。90分では決着がつかず、２−２のタイスコアで突入したPK戦を５−３で制し、勝点２を獲得した。
開始早々の６分、相手に先制を許す厳しい展開となった。それでも、26分に岸本武流の得点で追いつき、65分にはイッサム・ジェバリが逆転ゴールを挙げる。しかし、72分に同点弾を献上した。
試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィッシング監督は「とにかく気分が悪い。勝点１をこぼしてしまった。自分たちがコントロールしたなかで、相手にゴールを与えてしまった。絶対に避けなければいけなかった。本当に悔しさでいっぱい」と厳しい表情で振り返った。
この試合で与えた失点は、１点目がコーナーキック、２点目がカウンターからだった。指揮官は「選手たちにも試合前、相手の強さとしてセットプレーとカウンターは危険だと伝えていた。それを止められなかった」と、どちらも事前に警戒していた形からだったと明かし、悔やんだ。
また、チームの課題として攻撃で「危険な場面を十分に作れなかった」点を挙げ、さらに「ホームで相手に簡単にゴールを与えすぎている。これを止めなければならない」と語気を強めた。
リーグ戦では２試合ぶりの白星も、悔しさを露わにしたヴィッシング監督。この一戦で出た課題を次戦で活かせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始早々の６分、相手に先制を許す厳しい展開となった。それでも、26分に岸本武流の得点で追いつき、65分にはイッサム・ジェバリが逆転ゴールを挙げる。しかし、72分に同点弾を献上した。
試合後のフラッシュインタビューで、イェンス・ヴィッシング監督は「とにかく気分が悪い。勝点１をこぼしてしまった。自分たちがコントロールしたなかで、相手にゴールを与えてしまった。絶対に避けなければいけなかった。本当に悔しさでいっぱい」と厳しい表情で振り返った。
また、チームの課題として攻撃で「危険な場面を十分に作れなかった」点を挙げ、さらに「ホームで相手に簡単にゴールを与えすぎている。これを止めなければならない」と語気を強めた。
リーグ戦では２試合ぶりの白星も、悔しさを露わにしたヴィッシング監督。この一戦で出た課題を次戦で活かせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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