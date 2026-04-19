宮舘涼太のメロンソーダの飲み方が話題！オフショットに「飲み会の写真レア過ぎ」「メロンソーダで5万！」「飲むのが早くてびっくり」「美男美女の飲み会に参加してみたい」反響続々

【写真】松倉海斗も登場！宮舘涼太主演ドラマの“飲み会”オフショット

テレビ朝日系で放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』公式SNSでは、主演の宮舘涼太（Snow Man）らキャスト陣が登場するオフショットを公開した。

■宮舘涼太“エータ”を囲んで乾杯！“タミ恋”オフショット

「タミ恋off shot」としてエータを囲んで乾杯をしたときのオフショットを公開。写真には、スリーピーススーツを纏った宮舘に、松倉海斗（Travis Japan）、長井短、矢吹奈子の4人がカメラ目線で写っている。

テキストでは、「カンパーイ/」とクラッカーの絵文字を添えて投稿。「エータ、副島、楓、梨沙 4人はエータの歓迎会メンバーでしたね」「梨沙のあざとアピールから、仕事の真面目な話まで…」とストーリーを回顧。最後に「4人の居酒屋シーンは何度でも！第3話はTVerで見逃し配信中です」と結んだ。

この投稿にフォロワーからは、「エータさん太っ腹で驚いた」「突然のアルハラ発言に笑った」「飲み会の写真レア過ぎ」「こんな美男美女の飲み会に参加してみたい」「メロンソーダ界で一番」「飲むのが早くてびっくり」「メロい」など、エータの言動に様々な反響が寄せられていた。

■松倉海斗も登場！宮舘涼太主演ドラマの“飲み会”オフショット