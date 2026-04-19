【プロ野球順位予想】開幕から3週間余り… ソフトバンクは予想通りの実力 野球大好き芸能人の“誤算”のチームは… 現在順位と予想一覧【パリーグ編】
プロ野球が開幕して3週間余り。テレビ東京で11日に放送された『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』では、野球好き芸能人12人が今季のプロ野球の順位を予想した。パリーグは18日のゲーム終了時点でソフトバンクが首位を走っているが、上位に予想した芸能人は多かった。一方、芸能人の多くがBクラスを予想していた東北楽天ゴールデンイーグルスは、ソフトバンクを追う2位につけている。
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3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさんたちのただの居酒屋の戯言だと思って心大きく見ていただきたい」と前置きした上でトークを展開した。以下、現在のパリーグの順位と芸能人の予想一覧。
■パリーグ順位※18日終了時点
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 東北楽天ゴールデンイーグルス
3位 オリックス・バファローズ
4位 北海道日本ハムファイターズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 千葉ロッテマリーンズ
■博多華丸（博多華丸・大吉）※ソフトバンクファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■伊集院光※日ハムファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■岡田圭右（ますだおかだ）※オリックスファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■八乙女光（Hey! Say! JUMP）※楽天ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 東北楽天ゴールデンイーグルス
3位 福岡ソフトバンクホークス
4位 千葉ロッテマリーンズ
5位 オリックス・バファローズ
6位 埼玉西武ライオンズ
■春日俊彰（オードリー）※西武ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 埼玉西武ライオンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■藤田憲右（トータルテンボス）※ロッテファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■出川哲朗※ヤクルトファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■中岡創一（ロッチ）※阪神ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■伊藤俊介（オズワルド）※横浜ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■三村マサカズ（さまぁ〜ず）※巨人ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■立川志らく※中日ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 埼玉西武ライオンズ
■田中卓志（アンガールズ）※広島ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「視聴者の皆さん、プロ野球関係の皆さん、くれぐれも言いたいのが、プロ野球を愛しているおじさんたちのただの居酒屋の戯言だと思って心大きく見ていただきたい」と前置きした上でトークを展開した。以下、現在のパリーグの順位と芸能人の予想一覧。
■パリーグ順位※18日終了時点
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 東北楽天ゴールデンイーグルス
3位 オリックス・バファローズ
4位 北海道日本ハムファイターズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 千葉ロッテマリーンズ
■博多華丸（博多華丸・大吉）※ソフトバンクファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■伊集院光※日ハムファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■岡田圭右（ますだおかだ）※オリックスファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■八乙女光（Hey! Say! JUMP）※楽天ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 東北楽天ゴールデンイーグルス
3位 福岡ソフトバンクホークス
4位 千葉ロッテマリーンズ
5位 オリックス・バファローズ
6位 埼玉西武ライオンズ
■春日俊彰（オードリー）※西武ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 埼玉西武ライオンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■藤田憲右（トータルテンボス）※ロッテファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 埼玉西武ライオンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■出川哲朗※ヤクルトファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■中岡創一（ロッチ）※阪神ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■伊藤俊介（オズワルド）※横浜ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ
■三村マサカズ（さまぁ〜ず）※巨人ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 千葉ロッテマリーンズ
6位 東北楽天ゴールデンイーグルス
■立川志らく※中日ファン
1位 北海道日本ハムファイターズ
2位 福岡ソフトバンクホークス
3位 千葉ロッテマリーンズ
4位 オリックス・バファローズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 埼玉西武ライオンズ
■田中卓志（アンガールズ）※広島ファン
1位 福岡ソフトバンクホークス
2位 北海道日本ハムファイターズ
3位 オリックス・バファローズ
4位 埼玉西武ライオンズ
5位 東北楽天ゴールデンイーグルス
6位 千葉ロッテマリーンズ