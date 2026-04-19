スヌーピーがプロ野球12球団のキャップ姿に！しまむらオンライン限定「ビニール傘」が今年も登場
野球ファンもスヌーピーファンも必見のコラボアイテムが今年も登場！人気シリーズPEANUTS×プロ野球12球団の「ビニール傘」(1419円)が、2026年4月20日(月)15時より「しまむらオンラインストア」にて予約受付を開始する。
【画像】スヌーピーが各球団のキャップ姿に！ビニール傘のデザインをすべて見る
毎年発売のたびにSNSで話題になり、即完売が続いてきたこのシリーズ。プロ野球全12球団のデザインがそろい、今年もセ・パ両リーグのファンを問わず楽しめるラインナップだ。
セ・リーグは読売ジャイアンツ、阪神タイガース、中日ドラゴンズ、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープ、東京ヤクルトスワローズの6球団。パ・リーグはオリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス、北海道日本ハムファイターズ、千葉ロッテマリーンズ、埼玉西武ライオンズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの6球団がラインナップされている。
■PEANUTS×読売ジャイアンツ
■PEANUTS×阪神タイガース
■PEANUTS×中日ドラゴンズ
■PEANUTS×横浜DeNAベイスターズ
■PEANUTS×広島東洋カープ
■PEANUTS×東京ヤクルトスワローズ
■PEANUTS×オリックス・バファローズ
■PEANUTS×福岡ソフトバンクホークス
■PEANUTS×北海道日本ハムファイターズ
■PEANUTS×千葉ロッテマリーンズ
■PEANUTS×埼玉西武ライオンズ
■PEANUTS×東北楽天ゴールデンイーグルス
透明なビニール傘に描かれているのは、各球団のキャップをかぶったスヌーピーと仲間たちが野球を楽しんでいる姿。ピッチングするチャーリー・ブラウン、バットを構えるスヌーピー、チアで応援するルーシーやサリーなど、見ているだけで気分が上がるデザインだ。親骨の長さは60センチ、直径は約100センチと、雨の日にもしっかり使えるサイズ感。さらに傘の縁や持ち手にも各球団のカラーがあしらわれていて、細かいところまでこだわりが詰まっている。
「PEANUTS」の世界で野球は欠かせないテーマ。チャーリー・ブラウンは全試合に出場しながらも負け続ける「世界最弱小の野球チーム」の監督兼ピッチャーで、スヌーピーは不動のショートを守っている。いつも負けてばかりでも絶対にあきらめない――そんな彼らの姿を知っていると、傘を手にしたときの愛着がぐっと増すはず。
本アイテムは「売り切れ次第終了」。過去のシリーズでも予約開始から短時間で完売している実績があるので、推し球団が決まっている人は2026年4月20日(月)15時のアラームを今すぐセットしておこう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) TRYL. All Rights Reserved.
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毎年発売のたびにSNSで話題になり、即完売が続いてきたこのシリーズ。プロ野球全12球団のデザインがそろい、今年もセ・パ両リーグのファンを問わず楽しめるラインナップだ。
■PEANUTS×読売ジャイアンツ
■PEANUTS×阪神タイガース
■PEANUTS×中日ドラゴンズ
■PEANUTS×横浜DeNAベイスターズ
■PEANUTS×広島東洋カープ
■PEANUTS×東京ヤクルトスワローズ
■PEANUTS×オリックス・バファローズ
■PEANUTS×福岡ソフトバンクホークス
■PEANUTS×北海道日本ハムファイターズ
■PEANUTS×千葉ロッテマリーンズ
■PEANUTS×埼玉西武ライオンズ
■PEANUTS×東北楽天ゴールデンイーグルス
透明なビニール傘に描かれているのは、各球団のキャップをかぶったスヌーピーと仲間たちが野球を楽しんでいる姿。ピッチングするチャーリー・ブラウン、バットを構えるスヌーピー、チアで応援するルーシーやサリーなど、見ているだけで気分が上がるデザインだ。親骨の長さは60センチ、直径は約100センチと、雨の日にもしっかり使えるサイズ感。さらに傘の縁や持ち手にも各球団のカラーがあしらわれていて、細かいところまでこだわりが詰まっている。
「PEANUTS」の世界で野球は欠かせないテーマ。チャーリー・ブラウンは全試合に出場しながらも負け続ける「世界最弱小の野球チーム」の監督兼ピッチャーで、スヌーピーは不動のショートを守っている。いつも負けてばかりでも絶対にあきらめない――そんな彼らの姿を知っていると、傘を手にしたときの愛着がぐっと増すはず。
本アイテムは「売り切れ次第終了」。過去のシリーズでも予約開始から短時間で完売している実績があるので、推し球団が決まっている人は2026年4月20日(月)15時のアラームを今すぐセットしておこう！
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