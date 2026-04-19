１９日午前６時ごろ、北朝鮮が同国東岸付近から複数の弾道ミサイルを発射した。防衛省によると、ミサイルは朝鮮半島東岸付近に落下したと推定され、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）への飛来は確認されていない。付近の航空機や船舶への被害報告もない。

北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは今月８日以来で今年７回目。４月は４回目となる。これまでと比較すると、異例の頻度で日本への挑発が行われている。

◆２０２６年の弾道ミサイル発射事案一覧

▼１月４日 午前７時台から８時台にかけ北朝鮮西岸付近から少なくとも２発を東方向へ発射。

▼１月２７日 午後３時５４分頃および午後４時２分頃、西岸付近から２発を東方向へ発射。最高高度約７０〜８０ｋｍ、飛翔距離約３４０〜３５０ｋｍ。

▼３月１４日 午後１時２４分頃、西岸付近から複数発を北東方向へ発射。最高高度約８０ｋｍ、飛翔距離約３４０ｋｍ。

▼４月７日

短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体を発射。

▼４月８日（午前）

東部一帯から日本海に向けて複数の短距離弾道ミサイルを発射。

▼４月８日（午後）

午後２時２３分頃、東岸付近から少なくとも１発を東方向へ発射。最高高度約６０ｋｍ程度、飛翔距離約７００ｋｍを超え、変則軌道で飛翔した可能性。

▼４月１９日 午前６時１０分頃、東部・新浦付近から日本海に向け、複数の弾道ミサイルを発射。

防衛省の発表によると、すべての弾道ミサイルは我が国の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定されており、付近を航行する航空機や船舶などへの被害は現時点で確認されていない。