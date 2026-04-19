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「年下の身体に堕ちた妻」これが現実…探偵が捉えた20代男性との生々しい浮気現場

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】3.年下の身体に堕ちた妻」を公開した。動画では、探偵がターゲットである妻の浮気現場を尾行し、その動向を克明に記録した調査の様子が収められている。



今回の調査対象は、タイトルにもある通り「年下の身体に堕ちた妻」とされる女性。動画の冒頭、街を歩くターゲットの姿が映し出される。その隣には若い男性の姿があり、探偵は「20代とみられる男性と腕を組んで歩いています」と、周囲の目を気にすることなく密着する2人の様子を冷静に報告する。



尾行を続ける探偵の視線の先で、2人はある店舗の前で足を止める。「カフェかな？」と推測しつつ、ターゲットたちが「カフェに入っていきました」と状況を記録。探偵は対象者に気づかれないよう一定の距離を保ちながら、店舗の外で2人が出てくるのを待ち構える。



しばらくすると、店舗からターゲットたちが姿を現した。探偵は「出てきたね」とつぶやき、再び2人の尾行を開始する。1時20分にカフェから出てきた2人は連れ立って歩き出し、探偵は「マンションへ戻る模様」と行き先を特定。最終的に、ターゲットと20代とみられる男性が一緒にマンションへと戻っていく姿を見届け、浮気調査の生々しい現場が切り取られている。