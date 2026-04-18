前節サンダーランドに0-1で敗れ、ついに降格圏となる18位にまで沈んだトッテナム。まさかの2部降格もあり得る事態となってきたが、降格した場合はどうなってしまうのか。



降格した場合は一部タレントを引き抜かれることになるだろうが、それでもトッテナムが抱えている選手たちは豪華だ。タレント的にイングランド2部ならば十分に戦えるだろう。



しかしマンチェスター・ユナイテッドなどでプレイしたミカエル・シルベストル氏は、イングランド2部の戦いを甘く見ない方がいいと警告する。仮にトッテナムが降格した場合、少なくとも2シーズンはプレミアに戻ってこないと予想しているのだ。





「彼らが降格するんじゃないかと思っている。そして1度降格したら、再び昇格するのがいかに難しいか。今のスパーズの選手たちは、2部で戦うだけのメンタリティを持ち合わせていないと思う。もし降格することになれば、夏には大変な苦境に立たされるだろう」「プレミア昇格には技術的な資質だけでは不十分だ。イングランドの2部の戦いでは違った特性が必要なんだ。ハードに戦い、泥臭いゲームに勝っていく必要がある。テクニックだけが全てではないんだ。今のところ、スパーズの選手たちにそういった兆候は見られない。だから降格した場合、すぐ昇格できるとは限らない。ご存知の通り、イングランド2部は非常に厳しく要求の厳しいリーグだからね」（『Daily Mirror』より）。イングランド2部のレベルはかなり高く、1部とは異なる厳しさがある。トッテナムの選手層でも簡単ではなさそうで、何としても降格だけは避けなければならない。