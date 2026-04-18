STU48の13thシングルのカップリング曲『檸檬とレモン』。同曲は配信中のクラシエ『肌美精』のWEB CMに起用されている。配信イベントで選ばれたメンバーが、セルフプロデュースを武器に、カップリングの枠を超えて、曲を届けていくための工夫と目指す場所を、9周年コンサートを終えたメンバーに聞いた。

STU48で新しい仕掛けを

「ただのカップリングで終わらせたくないんです」

福田朱里は、『檸檬とレモン』に対する思いをそう語った。

2026年3月4日に発売されたSTU48の13枚目のシングル『好きすぎて泣く』のカップリングに『檸檬とレモン』というタイトルの曲がある。先ほどの福田朱里の言葉を借りれば、ただのカップリング曲ではない。

ライブ配信サービスSHOWROOMで行われたイベントのランキング上位者によって選抜されたメンバーのユニット曲なのである。ファンの熱い応援で生まれたこのユニットを届けていくために、『檸檬とレモン』のユニットメンバーたちは作戦を練った。

まず、USENの「USEN 推し活リクエスト」（以下『推しリク』）へのリクエストを呼びかけている。その結果、USENの「推しリク」の急上昇やピックアップに同曲は入っている。福田朱里はこう語る。

「USENの『推しリク』ももちろんですが、USENさんが気づいてくれたというか、STU48で今までこういった仕掛けをしたことがなかったので、注目してもらえたことが嬉しかったです。

ファンの方を毎日巻き込めるコンテンツなので、リリースした時だけじゃなくて、その後も投票していただけることで、忘れられることなく長い期間注目していただけるのが嬉しいです」

毎日ファンを巻き込むことで、リクエストする楽曲をファンが意識する期間も当然増える。この曲を一過性の消費で終わらせずに、大切にしたいというユニットメンバーたちの気持ちが伝わってくる。そして、リクエストすることでファンも「楽曲を届けていく当事者の一人」になるという仕掛けも興味深い。

同曲は、二人の違う個性のクラスメイトへのときめきを漢字表記の「檸檬」とカタカナ表記の「レモン」で表現、静けさや誠実さを持つ「檸檬」とにぎやかさや華やかさを持つ「レモン」、どちらかを選べなくて、どちらも手に入れたくなる思いを、「れもん」という言葉の繰り返しと中毒性のあるメロディーで表現した楽曲だ。再生回数はカップリング曲ながら、MVのYouTube再生回数は公開から約2週間で3万再生を超え、ハイプランキングも公開週にベスト5に入った。

このMVについて、2期生の原田清花は「MV撮影が楽しかったですね。めっちゃアイドルしているな、という実感があって、すごく嬉しかったです」と振り返る。たしかにシリアスな雰囲気の表題曲「好きすぎて泣く」と比較するとアイドル性の高いMVになっている。そして、福田朱里はこのMVにも手応えを感じている。

「MVもカップリングにしては多くの人に見ていただいていて、STUファン以外の方にも届いているのかな、と感じています。

STU48の常駐のスタッフさんだけではなく、外部でお仕事をご一緒するスタッフさんからも『この曲いいね！』といっていただけて、アイドルファン以外の方にも届いているのかな、と思います」

「檸檬」の持つアンニュイさと「レモン」の爽やかさは、MVの中のメンバーの表情にも反映されており、どちらも楽しめることも再生回数が伸びている要素の一つかも知れない。

作戦は「推しリク」だけではない。STU48とは別に「檸檬とレモン」だけのTikTokのアカウントも作っている。これもメンバーたちで考えた作戦だ。セルフプロデュースでアカウントを進めることについて3期生の石原侑奈が語ってくれた。

「自分たちで動画を撮ってTikTokにアップする、というのが今までになくて新鮮で、楽しいです」

ユニットメンバーたちで作戦を練り、曲を大事に育て行く姿勢。他のメンバーへの波及効果に、兵頭葵は期待を寄せている。

「自分たちが自主的に行動することで、他のメンバーも触発されて『頑張ろう！』って考えられるように、いい影響を出せるようにしたいと思います！」

全員内向的だけど

ファンの熱い応援から生まれたこのユニットは、1期生から4期研究生までバランスよく配置される結果となった。この組み合わせについて1期生の兵頭葵は、「なかなか一緒にならないメンバーだと思うので新鮮でした。今回のユニットを組むことで仲良くなりましたし、MV撮影もあったので結束も深まりました」と語る。

このメンバーで食事に行った時に、意外な共通点が見つかったと福田朱里が明かしてくれた。

「内向的。みんな控えめな性格なんですよ。でもTikTokを見ていただけると分かるのですが、だんだん慣れてきて、お互いのパーソナルな表情を撮れるようになってきているんです。ファンの皆さんも面白がってくださっていて、これをきっかけに『檸檬とレモン』だけではなくSTU48全体の期別のファンの行き来を作るきっかけにもなるのかな、と考えています」

内向的なメンバーが徐々に慣れてくる過程を、じっくり見るのも『檸檬とレモン』のTikTokアカウントを見る楽しみの一つになるかも知れない。

ライブで感じた手応え

取材をおこなったのは9周年のコンサート当日だが、この日の反応を福田朱里は「イントロがかかったときに、自分たちがSNSで発信している効果なのか『やっぱこれきた！』みたいな反応を感じました。なので手応えあり！です」と語る。兵頭葵も「歌も、振り付けも、結構みんなで練習を積んできました。それは発揮できたんじゃないかなと思っています。ファンの方の目が『おお！』となっているように。感心してくれているように感じました」と手応えを感じていたようだ。彼女たちが立てた作戦は、まずSTU48ファンに浸透していた。

4期研究生の小松奈侑はファンの声援を語る。

「広い会場で、いつもより多くのファンの方が声を出してくださったので、いつも以上に一体感を感じることができました」

2期生の原田清花は事前の期待も感じていた。

「9周年コンサートという大きな場所で披露できたことが嬉しかったですし、配信とかで事前に『檸檬とレモン、あるのかな？』みたいな書き込みがあって、そういう形で期待されていたことも嬉しかったです」

同じく2期生の宗雪里香は、披露する機会が増えることで得られるものがあることを語る。「お客さんの前で披露するのが3回目で、私たちもどんどん自信がついてきたというか、ここはこうしよう、みたいに改善点を考えることもできていたので、いい感じだったと思います」

そんな中、3期生の石原侑奈はこの曲のファンとの楽しみ方を既に見据えている。

「9周年コンサートで披露した1つ前の曲が『告白ジャンプ』という楽曲で、コールを練習するVTRがあったんですよ。なので『檸檬とレモン』も皆さんにコールしていただけるようなポイントがあれば嬉しいなと思いました」

ユニットメンバーたちが自発的に楽曲の発信をして、ファンも届けるサポートをする。そうすることで、「檸檬とレモン」がSTU48ファンに浸透してきたことが現場で証明された。しかし、先ほどの石原侑奈の言葉にもあるように、まだまだ育っていく可能性も秘めている曲なのだ。

歌番組出演でさらに外の人たちへ

このユニットのこれからの可能性についても福田朱里に聞いた。

「檸檬というテーマが瀬戸内と関連しやすいと思います。広島レモンというブランドもありますし、『ひろしまフラワーフェスティバル』にもこのユニットで出てみたいです。あとは『TOKYO IDOL FESTIVAL』。STU48は課外活動ユニットで全部出たことがあるんです。なので、可能性があるんじゃないかなと思っています。TIFは研究生の枠もありますし。

あとは『@JAM』でフルーツステージがあるじゃないですか！レモンステージはないんですけれど、黄色系のステージに出ることができたら面白いかなと思います」

『檸檬とレモン』の目標はフェスに留まらない。

応援してくれたファンへの恩返しとして、さらに、曲が広まる場所を目指すと福田朱里はまっすぐに未来を見据えた。

「歌番組です。STU48ファン以外にも届けていきたい。ただのカップリングで終わらせたくないんです。内向的ですけど、頑張ります！」

この春、内向的だが熱い野望を持ったメンバーたちの思いは、ファンだけでなくその外にいる人たちにも届き始めている。

いしはらゆうな

2004年8月7日生まれ 岡山県出身 趣味：アイドル鑑賞、可愛いものやお洋服を集めること、豆柴。特技：耳を動かすこと、腹話術。2023年STU48の3期生としてデビュー。そのほか最新情報は公式X（@ishihara_yuuna）、公式Instagram（@yuuna_stu48）にて

はらださやか

2001年6月19日生まれ 福岡県出身 趣味：アニメ･漫画･アニメコスプレ･森。特技：イラストを描く･ロングスリープ。2019年、STU48の2期生としてデビュー。そのほか最新情報は、公式X（@hrdsyk_rin）、公式Instagram（@harada__sayaka）にて

ひょうどうあおい

2001年1月18日生まれ 愛媛県出身。趣味：ピアノ、雑貨屋巡り、インテリア。特技：楽器演奏、耳コピ。2017年、STU48の1期生としてデビュー。そのほか最新情報は、公式X（@blue_Aoi118）、公式Instagram（@hyodo_aoi）にて

ふくだあかり

3月29日生まれ 香川県出身 趣味：ライブ参戦、猫、服。特技：小型船舶免許2級、フリースロー、バレーボール、テニス。2017年、STU48の1期生としてデビュー。2020年1月18日よりSTU48の副キャプテンを務める。そのほか最新情報は、公式X（@FUKUAKARI_STU48）、公式Instagram（akaringo_stu48）にて

むねゆきりか

2000年6月15日生まれ 愛媛県出身 趣味：映画鑑賞・家庭菜園。特技：太鼓の達人・ピアノ・ドラム・晴れ女。2019年、STU48の2期生としてデビュー。そのほか最新情報は、公式X（@yukirika_stu48）、公式Instagram（@rika_stu48）にて

こまつなゆ

2005年12月8日生まれ 福岡県出身。趣味：知らない場所をスマホ無しで探索すること。カフェ巡り。夜景を見ること。特技：笑顔、涙、怒った顔、ドヤ顔など表情を一瞬で切り替えられます。2025年、STU48の4期研究生としてデビュー。そのほか最新情報は、4期研究生公式X（@stu4th_official）にて