この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「税金支払い 還元率ランキング（固定資産税、自動車税など）」と題した動画を公開した。固定資産税や自動車税の支払いシーズンに向けて、手数料無料でポイント還元を受けられる「QRコード請求書払い」を中心としたお得な支払いルートをランキング形式で紹介している。

動画では、税金の支払い方法としてQRコード、コンビニ、地方税お支払いサイト（クレジットカード）、ペイジー、口座振替の5種類を解説。地方税お支払いサイトでのクレジットカード払いは手数料がかかるため、高還元率のカードでなければメリットが薄いと指摘し、「QRコードの請求書払いが一押しとなっております」と強調した。

続いて、QRコード決済を用いた高還元ルートのランキングを発表。第3位の「ファミペイ」は、1回あたりの支払い上限が5万円未満である点に注意を促した。第2位の「au PAY」は還元率2.0%に達するが、一部のクレジットカードではポイント還元の対象外となったことに言及している。

そして、第1位に輝いたのは還元率最大2.5%の「楽天ペイ（楽天キャッシュ）」である。1回50万円、月間100万円までの高額な支払いに対応している点を高く評価。特定のクレジットカードから複数のサービスを経由して楽天キャッシュへチャージする具体的な手順を図解で示し、高還元を実現するプロセスを分かりやすく解説した。

動画の終盤では、クレジットカード払いを利用する際の注意点として、従来通り還元率を出せるお勧めカードを紹介する一方で、「還元率がダウンしてしまう要注意なカードもあります」とリストアップして詳細に説明している。家計の負担となる税金支払いにおいて、自身の保有するカードや利用環境に合わせた最適なルートを選択し、賢くポイントを獲得したい。

YouTubeの動画内容

01:17

税金の支払い方法5種類の解説
06:23

QRコード請求書払い 還元率ランキング第1位「楽天ペイ」
07:30

第2位「au PAY」と第3位「ファミペイ」の攻略法
10:59

地方税お支払いサイトでのクレジットカード払いの注意点
12:06

税金支払いで還元率が下がる要注意なクレジットカード

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