『風、薫る』捨松、ある提案をするため自宅に呼び寄せる 第16回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第16回（20日）の場面カットが公開されている。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。
今回は、直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染病感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。その二人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せる。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。
今回は、直美（上坂樹里）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然、同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上愛）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた一人の男の子が突然体調を崩す。感染病感染症を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け寄る。その二人の姿を見た捨松は、ある提案をするため自宅に呼び寄せる。