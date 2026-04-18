47歳・平野ノラ、“コギャル”に大変身 ラメメイク＆制服風コーデ公開
お笑いタレントの平野ノラ（47）が、18日までに自身のブログを更新。“コギャル姿”を披露した。
【写真】コギャルに大変身した平野ノラ
平野は「今日は朝からコギャルなロケでした！」と伝え、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーに、ラメ感のあるアイメイクを合わせた華やかなスタイルを披露。ブラウン系の制服風コーディネートにリボンを組み合わせた衣装で、当時のギャル文化を思わせる仕上がりとなっている。
投稿では「お楽しみに！」と呼びかけ、放送への期待を高めた。さらに「さて、これからラジオへ マブイ女に会ってきます」と続け、軽快な“バブリー”な語り口で近況も明かした。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年3月に長女を出産した。
【写真】コギャルに大変身した平野ノラ
平野は「今日は朝からコギャルなロケでした！」と伝え、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーに、ラメ感のあるアイメイクを合わせた華やかなスタイルを披露。ブラウン系の制服風コーディネートにリボンを組み合わせた衣装で、当時のギャル文化を思わせる仕上がりとなっている。
投稿では「お楽しみに！」と呼びかけ、放送への期待を高めた。さらに「さて、これからラジオへ マブイ女に会ってきます」と続け、軽快な“バブリー”な語り口で近況も明かした。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年3月に長女を出産した。