平野ノラ （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いタレントの平野ノラ（47）が、18日までに自身のブログを更新。“コギャル姿”を披露した。

【写真】コギャルに大変身した平野ノラ

　平野は「今日は朝からコギャルなロケでした！」と伝え、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーに、ラメ感のあるアイメイクを合わせた華やかなスタイルを披露。ブラウン系の制服風コーディネートにリボンを組み合わせた衣装で、当時のギャル文化を思わせる仕上がりとなっている。

　投稿では「お楽しみに！」と呼びかけ、放送への期待を高めた。さらに「さて、これからラジオへ　マブイ女に会ってきます」と続け、軽快な“バブリー”な語り口で近況も明かした。

　平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年3月に長女を出産した。