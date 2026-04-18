“東MAX”東貴博、大学中退後も続く絆 同級生と“約束の寿司”「趣味が支払いでよかった」
お笑い芸人の東貴博（56）が、18日までに自身のブログを更新。中退後も交流が続く大学の仲間たちとの食事会を楽しむ様子を公開した。
【写真】寿司やで大学時代の同級生ショットを公開した東貴博
東は2021年、駒澤大学法学部に社会人特別入試で入学。タレント活動と並行して通学していたが、2024年に3年生で中退している。その後も同級生との交流は続いており、「たまに会ってはご飯に行く」と近況を明かした。
今回の食事会は、以前に酒の席で「カウンターのお寿司に連れて行く」と約束したことがきっかけ。「なんとなくは覚えてる」「みんなはちゃんと覚えてる」と苦笑いしつつ、約束を果たした形となった。
訪れた店の大将も同じ大学出身だったといい、「握るのも食べるのもオール駒澤！」と盛り上がった様子。さらに2軒目では行きつけのバーで酒を楽しみ、「しっかり飲んでまた酔っ払った」と振り返った。
最後には「またなんか約束したかな こわいよ〜」「趣味が支払いでよかった」とユーモアたっぷりにつづり、変わらぬ人間関係と飾らない人柄をにじませた。
東は2011年12月にタレントの安めぐみと結婚し、2015年3月に第1子長女、2024年1月に第2子次女が誕生している。
【写真】寿司やで大学時代の同級生ショットを公開した東貴博
東は2021年、駒澤大学法学部に社会人特別入試で入学。タレント活動と並行して通学していたが、2024年に3年生で中退している。その後も同級生との交流は続いており、「たまに会ってはご飯に行く」と近況を明かした。
今回の食事会は、以前に酒の席で「カウンターのお寿司に連れて行く」と約束したことがきっかけ。「なんとなくは覚えてる」「みんなはちゃんと覚えてる」と苦笑いしつつ、約束を果たした形となった。
最後には「またなんか約束したかな こわいよ〜」「趣味が支払いでよかった」とユーモアたっぷりにつづり、変わらぬ人間関係と飾らない人柄をにじませた。
東は2011年12月にタレントの安めぐみと結婚し、2015年3月に第1子長女、2024年1月に第2子次女が誕生している。