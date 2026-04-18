製作総指揮はナタリー・ポートマン、協賛にCHANEL。“ジブリ作品”を彷彿とさせるアカデミー賞ノミネート『ARCO／アルコ』4月24日公開

製作総指揮はナタリー・ポートマン、協賛にCHANEL。“ジブリ作品”を彷彿とさせるアカデミー賞ノミネート『ARCO／アルコ』4月24日公開