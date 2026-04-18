永瀬廉、『鬼の花嫁』珠玉のラストシーン裏側秘話が公開 監督から「ラストは任せます！」
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（公開中）において、クライマックスとなるラストシーン撮影時のエピソードが公開された。【以降、ネタバレを含みます】
【動画】永瀬廉×吉川愛×伊藤健太郎×片岡凜による座談会
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女・柚子（吉川）が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演となる。
物語のクライマックスは、鬼龍院の屋敷の庭で、玲夜と柚子が互いの決断を胸に語り合うシーン。運命に導かれ出会い、数々の困難を乗り越えた2人が、未来を見据えた会話を繰り広げる。
この重要なシーンの撮影は、風情ある庭園と荘厳な建造物からなる、国の重要文化財に指定された公園で行われた。撮影中、粉雪がちらつくというハプニングもありながら、抜群のタイミングで雲間から太陽が顔を出し、玲夜と柚子を優しく照らし出した。まさにクライマックスを飾るにふさわしい、静謐（せいひつ）で美しい瞬間となった。
このシーンを撮影するにあたり、池田千尋監督は永瀬に対し「玲夜と柚子にとって、2人の関係性を表す最も大事なシーン。新鮮な気持ちで、柚子を大好きな気持ちで臨んでほしい」と演出の意図を伝えたという。
しかし、これまで永瀬がこだわり抜き築き上げてきた“玲夜像”に全幅の信頼を寄せる監督は、「ラストは任せます！」と、セリフのテンポや間の取り方などを永瀬に委ね、撮影がスタート。「繊細な感情の揺れをキャッチするのも上手で演出に対する理解力も高い」と監督が語る通り、永瀬は自らが作り上げてきた玲夜という人物を最後まで丁寧に演じ切った。
カットがかかるたびにモニターをのぞき、監督と入念な確認を繰り返す。その中で、監督から「目が潤んでいるような気がする」と指摘を受けると、永瀬は「確かに。ちょっとグッと来ていたのかもしれない。とても良いシーンになった」と手ごたえを口にした。永瀬の心情が役と深くシンクロし、その瞬間にしか生まれない輝きを放つ、珠玉の1シーンとなった。
撮影前の本読みから、丁寧な対話を繰り返してきた永瀬と吉川、そして池田監督。積み上げてきた3人の揺るぎない信頼関係があったからこそ結実したクライマックスとなっている。
【動画】永瀬廉×吉川愛×伊藤健太郎×片岡凜による座談会
本作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、あやかしの頂点に立つ“鬼”と、家族から愛されずに育った人間の少女・柚子（吉川）が運命的に出会い、真実の愛を育んでいくラブストーリー。永瀬は鬼龍院家の次期当主・鬼龍院玲夜（きりゅういん・れいや）役で、本格ラブストーリー映画初主演となる。
この重要なシーンの撮影は、風情ある庭園と荘厳な建造物からなる、国の重要文化財に指定された公園で行われた。撮影中、粉雪がちらつくというハプニングもありながら、抜群のタイミングで雲間から太陽が顔を出し、玲夜と柚子を優しく照らし出した。まさにクライマックスを飾るにふさわしい、静謐（せいひつ）で美しい瞬間となった。
このシーンを撮影するにあたり、池田千尋監督は永瀬に対し「玲夜と柚子にとって、2人の関係性を表す最も大事なシーン。新鮮な気持ちで、柚子を大好きな気持ちで臨んでほしい」と演出の意図を伝えたという。
しかし、これまで永瀬がこだわり抜き築き上げてきた“玲夜像”に全幅の信頼を寄せる監督は、「ラストは任せます！」と、セリフのテンポや間の取り方などを永瀬に委ね、撮影がスタート。「繊細な感情の揺れをキャッチするのも上手で演出に対する理解力も高い」と監督が語る通り、永瀬は自らが作り上げてきた玲夜という人物を最後まで丁寧に演じ切った。
カットがかかるたびにモニターをのぞき、監督と入念な確認を繰り返す。その中で、監督から「目が潤んでいるような気がする」と指摘を受けると、永瀬は「確かに。ちょっとグッと来ていたのかもしれない。とても良いシーンになった」と手ごたえを口にした。永瀬の心情が役と深くシンクロし、その瞬間にしか生まれない輝きを放つ、珠玉の1シーンとなった。
撮影前の本読みから、丁寧な対話を繰り返してきた永瀬と吉川、そして池田監督。積み上げてきた3人の揺るぎない信頼関係があったからこそ結実したクライマックスとなっている。