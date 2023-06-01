【フジテレビ：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー】 4月18日21時～23時10分 放送

フジテレビは、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を本日4月18日21時より放送する。

本作は、任天堂とイルミネーションが手掛ける「スーパーマリオブラザーズ」の世界を原作とした3DCGアニメ映画。マリオやルイージ、ピーチ姫をはじめ、クッパはもちろん、キノピオやドンキーコングといったおなじみのキャラクターが登場する。

今回の放送は、4月24日に続編となる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が公開されることを記念したもの。一部地域を除いて放送される。

「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」概要

【「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」本編映像｜キノコ王国】【「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」最終トレーラー（吹替版）】【STORY】

ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージ。

謎の土管で迷いこんだのは、魔法に満ちた新世界。はなればなれになってしまった兄弟が、絆の力で世界の危機に立ち向かう。

【CAST】

マリオ：クリス・プラット（宮野真守）

ピーチ姫：アニャ・テイラー＝ジョイ（志田有彩）

ルイージ：チャーリー・デイ（畠中祐）

クッパ：ジャック・ブラック（三宅健太）

キノピオ：キーガン＝マイケル・キー（関智一）

ドンキーコング：セス・ローゲン（武田幸史）

（敬称略）

【STAFF】

監督：アーロン・ホーヴァス、マイケル・ジェレニック

（敬称略）

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