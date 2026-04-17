BTS・V、「全部観ました」日本の大ヒットドラマ作品明かす Jung Kookはアニメをオススメ
7人組グループ・BTSのVとJung Kookが、17日放送のTBS系『それSnow Manにやらせて下さい』3時間SP（後7：00〜後10：00）に出演。Snow Manとスタッフなしのガチトークを展開し、2人の好きな日本作品が明かされた。
【番組カット】BTS・V＆Jung Kookと踊るSnow Manメンバー
今月3日には同番組ゴールデン進出3周年を記念し、「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を放送。その続編として今回は、2組だけの空間で気になることを自由に質問をしあった。
向井康二はBTSについて「グループチャットはある？」と聞くとVは「おすすめ映画とか。Netflix。最近、Jung Kookさんが『ひやくえむ。』というアニメを観ましょうって。僕が観ました」と日本の作品に親しんでいるそう。
これにJung Kookは「アニメがすきです」とし、Vは「日本のドラマ、映画、アニメを観て日本語を勉強しました。『逃げ恥』（『逃げるは恥だが役に立つ』）。全部観ました。日本の映画が全部すきです」と明かし、Snow Manメンバーを感心させていた。
【番組カット】BTS・V＆Jung Kookと踊るSnow Manメンバー
今月3日には同番組ゴールデン進出3周年を記念し、「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を放送。その続編として今回は、2組だけの空間で気になることを自由に質問をしあった。
これにJung Kookは「アニメがすきです」とし、Vは「日本のドラマ、映画、アニメを観て日本語を勉強しました。『逃げ恥』（『逃げるは恥だが役に立つ』）。全部観ました。日本の映画が全部すきです」と明かし、Snow Manメンバーを感心させていた。