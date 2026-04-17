◆体操 全日本個人総合選手権 第２日（１７日、高崎アリーナ）

男子の予選が行われ、史上２人目の６連覇を狙う２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、合計８５・５８２点の首位で１９日の予選に進出した。

３月中旬の鉄棒の練習中に左肩を痛め決して万全ではない。序盤のあん馬、つり輪では硬さが見られたものの、３種目目の跳馬で大技「ロペス」をきっちり成功させて１４・５００点の高得点をたたき出し、流れをつかんだ。

平行棒で１４・６００点を出すと、ここまでリードを許していたライバルの岡慎之助（徳洲会）を逆転。勢いをつけ得意の鉄棒で１４・９００点を出すなど、ライバルに０・６８３点差をつける貫禄を見せた。「跳馬を終えてからやれることがクリアになって動きも良くなった。やっぱり自分の演技をすれば結果はついてくる」と振り返った。

今大会は内村航平以来、史上２人目の６連覇がかかる。大会前、「意識はまったくない」と話したものの、世界選手権（１０月、オランダ）、９月のアジア大会の選考もかかっており、結果が求められているのも確か。岡とのライバル対決に「やっぱり２人で演技で共闘できる楽しさっていうのは、今後も続けていきたい」と歓迎する。大偉業へ、ここからさらに上げていく。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。