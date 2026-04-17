撮影会で絶大な人気を誇る福岡県在住のグラビアアイドル・榛名ういさんがFLASHに登場しました。3月に本誌でグラビアデビューしたGカップの新星が大反響につきアンコール登場です。



【写真】初々しさと素朴さが魅力の榛名ういさん

初々しさ、素朴さを感じさせながらも、ド迫力のバストからは新人離れした貫禄をただよわせる榛名さん。福岡が生んだ新星のこれからに注目です。



榛名さんは自身のSNSで「週刊FLASHにグラビアを掲載していただきました！ デジタル写真集『未完成のきらめき』のアザーカットが掲載されています」「週刊FLASH様にて、写真集『未完成のきらめき』アザーカットでの2回目の掲載が決定しました 前回、沢山の応援を頂けたおかげです 是非チェックしてください」と投稿。撮影時の画像などを公開しています。



【榛名ういさんプロフィール】

はるなうい 23歳 2002年6月15日生まれ 福岡県出身 T165・B89(G)W59H90 趣味：岩盤浴 特技：腕の柔軟。水着撮影会で飛び抜けた人気を誇り、今回がグラビアデビュー。最新情報は、公式X(@uiui15ch)、公式Instagram（@ui_ui.ch）