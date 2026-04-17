グラビアアイドルで女優の大原優乃(26)が16日、自身のインスタグラムを更新。イベントでのオフショットが反響を呼んでいる。



【写真】まるで別人!?こんな「ゆーの」見たことない！

「ふわふわメイク カレンダーイベント、名古屋会場のスタイリング。東名阪、毎回全て雰囲気変えるのがこだわりです」とつづり、透明感のある肌にほんのりピンクのチーク、まつげも整った清楚なメイク＆ふんわりヘアで“大人のお姉さん”な雰囲気を漂わせたオフショットを披露。14日に投稿した大阪会場のオフショットでもワンショルダーのトップスで上品なスタイルを見せている。



ナチュラル＆愛らしいルックスで元気なイメージとは違った一面に、ファンからは「めちゃめちゃ最上級に可愛い」「こんなに雰囲気が変わるんだね！」「特別なお出かけ感が最高」「キレイなふんわり天使」などと歓迎するコメントの一方、「かわいいけど、なんか違う…可愛いんだけどね!」「ちゃうんよなぁ」「前の素朴さが良かった」と“保守派”の声も。幼少期から表舞台に立ち、現在もグラビアアイドルや女優として活躍し続けている人気者。スタイリングの違いでファンが激論を交わすのもスターの証だ。2つの投稿は4.7万件の「いいね!」を集めている。



大原は2009年にユニット「Dream5」のメンバーとして芸能デビュー。2014年にテレビアニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマ「ようかい体操第一」が大ヒットし、同年末のNHK紅白歌合戦にも出演した。2017年からは女優業とともにグラビア活動をスタートして人気を博している。今年2月に気胸で入院し舞台降板を発表、3月に活動を再開した。



（よろず～ニュース編集部）