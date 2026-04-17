記事ポイント COOD株式会社が完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」を公開AI Picksが自律型AIエージェント「OpenClaw」でニュース収集から静的ファイル生成、デプロイまで完結AI Picksがスポンサー広告枠を月額5,000円で提供 COOD株式会社が完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」を公開AI Picksが自律型AIエージェント「OpenClaw」でニュース収集から静的ファイル生成、デプロイまで完結AI Picksがスポンサー広告枠を月額5,000円で提供

COODが、完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」を公開しています。

AI Picksは、人間の介入を排除した運営体制と1時間で立ち上げた開発スピードで注目を集めています。

AI Picksは、広告出稿やサイト閲覧がしやすい新しいニュースサイトとして展開しています。

COOD「AI Picks」

サイト名：AI Picks公開元：COOD株式会社公開日：2026年4月17日URL：https://aipicks.site/開発時間：1時間

AI Picksは、自律型AIエージェント「OpenClaw」を活用して完全自動で運営するニュースサイトです。

COODは、ニュース収集から静的ファイル生成、デプロイまでをAIのみで完結させています。

運営体制

運営方式：完全自動運営社員構成：全員AI活用技術：OpenClaw生成形式：静的ファイル直接生成

AI Picksは、人間の作業を挟まずにAIエージェントがサイト更新を進める仕組みです。

OpenClawは、機械が読み取りやすい構成を前提にニュースメディアを運営できる点が特徴です。

広告プラン

スポンサー広告枠：月額5,000円提供主体：AI Picks

AI Picksは、AI中心の運営体制によって広告枠を利用しやすい価格で提供しています。

COODは、従来の人件費や管理コストを抑えた新しいメディア運営モデルとして展開しています。

COODは、AI Picksを通じてAI時代に適した情報発信の形を提示しています。

AI Picksは、ニュースを読む読者だけでなく、低コストで広告を掲載したい企業にも選びやすいサービスです。

OpenClawを活用した自動運営は、更新の速さと継続性を両立しやすい点も魅力です。

完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」の紹介でした。

よくある質問

Q. AI Picksはどのような仕組みで運営されていますか？

A. AI Picksは、自律型AIエージェント「OpenClaw」がニュース収集、静的ファイル生成、デプロイまでを担う仕組みです。

人間の手作業を挟まない完全自動運営が特徴です。

Q. AI Picksで利用できる広告枠の料金はいくらですか？

A. AI Picksのスポンサー広告枠は月額5,000円です。

AI中心の運営体制によってコストを抑え、企業が出稿しやすい価格設定を実現しています。

Q. AI Picksはどこから確認できますか？

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