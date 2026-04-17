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海外不動産投資家の宮脇さき氏が警鐘！プロも騙される「偽ゴールド」の見分け方と安全な投資戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「約3000億円の不正融資!?中国で偽ゴールドが出回っている件について解説します！」と題した動画で、世界中で急増する「偽物ゴールド」の実態と、プロでも騙される巧妙な手口、そして偽物蔓延時代に投資家が取るべき生存戦略について詳しく解説している。



宮脇氏はまず、OECD（経済協力開発機構）の最新報告を引用し、世界貿易額の2.3%にあたる約70兆円が偽造品で占められている現状を指摘する。中でも、単価が高く足がつきにくい貴金属はターゲットになりやすいという。韓国や日本での偽造事件に加え、中国では宝飾品メーカーが偽の金塊を担保に約3,000億円相当の不正融資を受けていた事件を紹介し、世界的な信用の崩壊への危機感を露わにした。



偽造に多く用いられるのは「タングステン」である。ゴールドの比重（19.32）とタングステンの比重（19.25）は極めて近く、表面を本物の金で薄くメッキして中身をタングステンにすり替えた場合、重さや市販の測りではプロでも判別がつかないと宮脇氏は語る。



このような状況下で資産を防衛するため、宮脇氏は安全なゴールド投資の「3原則」を提唱する。第一に「『モノ』より『履歴』を信じる」こと。物理的な刻印だけでなく、いつ誰によって登録されたかというデジタルな足跡を辿ることが重要だとする。第二に「分散を『場所』へ広げる」こと。そして第三に「『安い』ゴールドは存在しない」という事実を知ることだ。「相場よりも安いゴールドがもしあったとしたら、100%偽物か厄介な事情のある金かもしれない」と断言し、個人間取引などのリスクに警鐘を鳴らした。



さらに動画の後半では、LBMA（ロンドン貴金属市場協会）公認の販売会社から直接購入することや、偽造コストが合わずリスクが低いとされる「地金型金貨（コイン）」を選択肢に入れるなど、実践的な5つのステップを紹介。最後に宮脇氏は「物理的な刻印だけで本物を証明することが限界を迎えるなか、確かな履歴と知識を持って投資に臨むことが重要である」と動画を締めくくった。