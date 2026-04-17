宝くじで9億8700万円！超高額の当選者が出たのは、名古屋市南区の売り場でした！

【写真を見る】宝くじ1等 9億8700万円が出た！名古屋･南区｢イオンモール新瑞橋｣の売り場 ｢夢の世界｣｢ラッキーな人だ…｣ 当選確率は“約1000万分の1”

（平野菫記者）

「こちらのイオンモール内にある、宝くじ売り場で9億円を超える高額当選が出たということです」

みずほ銀行宝くじ部によりますと、4月10日に抽選があった数字選択式の宝くじ「ロト7」で、名古屋市南区にある「イオンモール新瑞橋」の売り場から1等の当選が出ました。持ち越し分＝キャリーオーバーがあったことから今回の当選額は、なんと！約9億8700万円です。

1等の当選確率は“約1000万分の1”

（名古屋市民）

「すごい、夢の世界ですね」

「ラッキーな人だよね、僕もそんなに運が悪い方ではないんだけど、あまり良くもないんだよね」

ロト7は、1から37までの数字から異なる7つを選ぶ仕組みで、1口300円。7つの数字全てが的中する1等の当選確率は、約1000万分の1です。