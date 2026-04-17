「176cm 股下90cm」元アイドル22歳、ナースコスで抜群プロポーション全開！ ミニ丈にも衝撃
コスプレイヤーの緑川希星が17日までにXを更新。ナースコス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
16日朝には「おはよう！ 176cm 股下90cm Japanese」と、大胆なナースコス姿での撮影姿を披露。ミニ丈でも魅せた。ファンからは「脚が長くていいなー」「朝から最高すぎて元気出た」「ビジュ最強」などの声が相次いでいる。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
16日朝には「おはよう！ 176cm 股下90cm Japanese」と、大胆なナースコス姿での撮影姿を披露。ミニ丈でも魅せた。ファンからは「脚が長くていいなー」「朝から最高すぎて元気出た」「ビジュ最強」などの声が相次いでいる。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）