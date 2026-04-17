緑川希星、ソロショット　※「緑川希星（きらら）」X

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　コスプレイヤーの緑川希星が17日までにXを更新。ナースコス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。

【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」　大胆なコスプレ姿も（12枚）

　2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。

　16日朝には「おはよう！　176cm 股下90cm Japanese」と、大胆なナースコス姿での撮影姿を披露。ミニ丈でも魅せた。ファンからは「脚が長くていいなー」「朝から最高すぎて元気出た」「ビジュ最強」などの声が相次いでいる。

引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）