【フィグゼロ 電光超人グリッドマン（特撮カラー版）】 2027年3月 発売予定 価格：37,800円

スリーゼロは、可動フィギュア「フィグゼロ 電光超人グリッドマン（特撮カラー版）」を2027年3月に発売する。価格は37,800円。

本商品はTVシリーズ「電光超人グリッドマン」より「グリッドマン」を12インチ可動フィギュア化したもの。高さ約30cm（ノンスケール）で、全身に約40ヶ所の可動ポイントを有し、様々なポージングが可能。

TVシリーズ劇中でのスーツをイメージしてシャドウを吹いた重厚な塗装が施され、くるぶし関節は以前のシングルジョイントだったところをダブルジョイントに改良されている。

付属のプラズマブレードは長い状態のものも短い状態のものもメッキ塗装が施され、バリアーシールドにもシャドウ塗装が施されている。新規造形パーツとしてグリッドビームのエフェクトパーツが付属し、左前腕部アーマーに装着することができる。

衣装は布及びプラスチック製で、布素材の表面に特殊なコーティングを施すことでTVシリーズ劇中の質感が再現され、ハイディテールな造形にウェザリング表現を含む精密な塗装が施されている。また両目および胸部にはLEDによる発光機能を搭載。

武器として、長い状態のプラズマブレードと短い状態のプラズマブレード、そしてバリアーシールドが付属。長い状態のプラズマブレードはバリアーシールドと組み合わせることで電光雷撃剣グリッドマンソードを再現することができる。また、短い状態のプラズマブレードはバリアーシールドと組み合わせることでサンダーアックスを再現可能。

また、交換式手首パーツが4対（拳1対、フィクサービームのポーズの手1対、開き手1対、武器保持用の手1対）が付属。

(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS