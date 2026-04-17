「Snow Man」向井康二（31）が16日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。デート企画に挑戦した。

この日は、トークィーンズの大好評企画であるデート企画を実施。「俺のカッコいい所だけを見て欲しいデート」と題して、向井考案のデートロケVTRが放送された。

都内で待ち合わせした向井は彼女役の「3時のヒロイン」福田麻貴を車に乗せて河口湖へ。車外で彼女を待つ気遣いや、約2時間半のドライブを楽しむ移動中のレクリエーションなどを披露してスタジオのレギュラーメンバーから終始大絶賛された。

河口湖に到着すると2人はスキー場「ふじてんスノーリゾート」で向井の得意なスノーボードにチャレンジ。さっそうと滑る姿で彼女を釘付けにした。

いとうあさこは「（スノボ）めっちゃうまいから。なんであれが自慢気に映らないのかわかんない。なんか自然で…本当にうまい人でも“見せてまっせ”って。ナチュラル」とコメント。「3時のヒロイン」かなでは「めっちゃ良かったです。もうちょっとバラエティっぽくしちゃうのかなって不安だった。一番リアルだし、一番（彼女役の）麻貴を自分に置き換えられる。見てる人も全員麻貴が自分だと思える。もうちょっと好きです」と告白して笑いを誘った。

向井は「バラエティ来ていつもイジられることが多いから、今日もイジられるぞの気持ちできたら、初めての空間でふわふわしてる」とニッコリだった。