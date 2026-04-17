銀座コージーコーナー×ロッテ、コラボ4年目は3品販売 “ふわシュワッ”な濃厚スフレが新登場
銀座コージーコーナーとロッテは、コラボレーションにより共同開発した「ガーナチョコレート」を使用したスイーツ3品を24日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。
【写真】2層クリームがとろ〜り「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」断面
ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーションして4年目。これまで「チョコクリームがおいしい！」「これはリピした！」「定番にしてほしい」と好評だった。
今年新たにラインアップした 「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」は、ガーナの濃厚でコクのある味わいと、スフレならではの“ふわシュワッ”と軽やかな食感を同時に楽しめる“軽いのに濃い” にこだわった1品。
一昨年来人気の「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」は、ホイップクリームとカスタードクリームの2層仕立て。今年は、この2種のクリームのうち、舌に長く残り余韻を左右するカスタードクリームのチョコ感をアップさせ、今まで以上にガーナのコクを感じられるようになった。
「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は、芳醇なカカオの味わいをどっしりと濃厚なムースで楽しめる。また、今年も母の日期間にはピックのロゴを「Ghana」から「haha」に変えて販売する。
■商品詳細（価格は全て税込）
「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」734円
ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコレートスフレ。スフレならではの"ふわシュワッ"と軽やかな食感とともに、「ガーナ」のおいしさを堪能できる。
「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」637円
ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」をそれぞれ使用した2層のムースと、「ガーナブラック」を使用した生チョコを重ねた。「ガーナ」のとろける口どけと芳醇なカカオの味わいを堪能できる、濃厚でぜいたくなチョコレートケーキ。
「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」248円
ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーの「ジャンボシュークリーム」がコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」と、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコカスタードと、「ガーナブラック」を使用したチョコホイップクリームを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。昨年に比べチョコ感がさらにUPしたまろやかでコク深いチョコカスタード、カカオを感じるホイップクリーム、シュー皮が一体となってとろける口どけのよさを楽しめる。
【写真】2層クリームがとろ〜り「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」断面
ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーションして4年目。これまで「チョコクリームがおいしい！」「これはリピした！」「定番にしてほしい」と好評だった。
今年新たにラインアップした 「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」は、ガーナの濃厚でコクのある味わいと、スフレならではの“ふわシュワッ”と軽やかな食感を同時に楽しめる“軽いのに濃い” にこだわった1品。
「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は、芳醇なカカオの味わいをどっしりと濃厚なムースで楽しめる。また、今年も母の日期間にはピックのロゴを「Ghana」から「haha」に変えて販売する。
■商品詳細（価格は全て税込）
「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」734円
ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコレートスフレ。スフレならではの"ふわシュワッ"と軽やかな食感とともに、「ガーナ」のおいしさを堪能できる。
「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」637円
ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキがコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」をそれぞれ使用した2層のムースと、「ガーナブラック」を使用した生チョコを重ねた。「ガーナ」のとろける口どけと芳醇なカカオの味わいを堪能できる、濃厚でぜいたくなチョコレートケーキ。
「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」248円
ロッテの「ガーナ」と銀座コージーコーナーの「ジャンボシュークリーム」がコラボレーション。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」と、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコカスタードと、「ガーナブラック」を使用したチョコホイップクリームを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。昨年に比べチョコ感がさらにUPしたまろやかでコク深いチョコカスタード、カカオを感じるホイップクリーム、シュー皮が一体となってとろける口どけのよさを楽しめる。