濱田岳“モブさん”、退職届提出→発砲事件発生 17日スタート『刑事、ふりだしに戻る』【第1話あらすじ】
テレビ東京で17日、ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（毎週金曜 後9：00）がスタートする。
【場面写真】“恋人”石井杏奈をギュッと…雨に打たれる濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
第1話では、目立たない性格ゆえ、周囲からモブさんと呼ばれている山梨県古田署の刑事・誠が退職届を提出。背景には恋人・美咲（石井杏奈）を亡くした10年前の悲劇がある。
同期・吉岡（鈴木伸之）や副署長・黒崎（生瀬勝久）らの慰留も受け入れず、意志は固い。そんな中発生した発砲事件をきっかけに、誠の運命を揺るがす予期せぬできごとが。美咲を殺した犯人・槇村（池内博之）との追跡劇、驚愕の新事実、が待ち受けている。
【場面写真】“恋人”石井杏奈をギュッと…雨に打たれる濱田岳
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠（濱田岳）が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。
同期・吉岡（鈴木伸之）や副署長・黒崎（生瀬勝久）らの慰留も受け入れず、意志は固い。そんな中発生した発砲事件をきっかけに、誠の運命を揺るがす予期せぬできごとが。美咲を殺した犯人・槇村（池内博之）との追跡劇、驚愕の新事実、が待ち受けている。