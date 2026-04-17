「ついていきたい」と思われるリーダーがかけている、たった一言とは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「見ていてくれた」ということ

私が長期にわたって伴走支援していたある企業の元社員の人たちと、食事に行ったときのことです。

久しぶりの再会に時を忘れて盛り上がる中、話題はやはり、当時の思い出話でもちきりになりました。

その中の一人が、ふと、こんな話をしてくれたのです。

「そういえばあの頃、この仕事は私に合わないんじゃないかなと本気で悩んでいたことがあったんです。ある朝、まだガランとしたオフィスの自席で一人、頭を抱えていたら、『◯◯ちゃーん、どうしたのー？』と明るく声をかけてくれた先輩がいて。その一言を聞いたら、『ああ、もうちょっと、がんばってみようかな』という気持ちになれたんですよね」

この話を聞いたとき、「ああ、またこうした話に出会えた」と胸が熱くなりました。

「話してくれてありがとう」という一言

私がおこなう管理職研修の中で、「忘れられない上司」について語ってもらうことがあります。

つい先日も、ある管理職の方がメンバーだった頃に出会った、こんな経験を話してくれました。

それは、組織内の人間関係について上司に相談したときのこと。

うまく状況を説明しきれず、上司にも今ひとつ伝わっていない空気のまま、時間切れになってしまったそうです。

「まあ、話すことは話したし、仕方ないか」と諦めていた数日後、その上司から思いがけない言葉をかけられました。

「この間の話、もう一度詳しく聞かせてもらえる？」

職場の特定の人による言動に悩みつつも、いい大人になって個人的な不満を話すことに抵抗を感じていた彼女でしたが、この2度目の機会にじっくりと話を聞いてもらうことができました。

最後に上司が言った「話してくれてありがとう」という言葉に、どれほど救われたかわからなかったと話していました。

「人間関係」は退職の引き金になる

この2つのエピソードに共通しているのは、相手が自分のことを「見ていてくれた」、そしていつもと少し違う表情や行動に「気づいてくれた」という実感です。

厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査」によると、若手社員が初めて勤務した会社をやめた理由の第1位は「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった（28.5％）」ですが、それに次ぐ第2位は「人間関係がよくなかった（26.4％）」となっています。

たしかに、人間関係は退職の大きな引き金になります。

ただ、ご紹介した2つの話から、その逆もまた真実。

「もう一度がんばってみよう」と思い直すきっかけもまた、人による「観察と気づき」から生まれていることがわかります。

組織はあらゆる場面で「業務効率」や「タイムパフォーマンス」が叫ばれています。

最短距離で成果を出すことはもちろん大切ですが、相手のわずかな変化を見逃さず、「見ているよ」というサインを届けるために使う時間は、それ以上に会社にとって大きなメリットをもたらします。

あなたの周りを見渡してみてください。

いつもと少しだけ様子が違う人は、いませんか。

あなたのその何気ない一言から、救われる人がいるかもしれません。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。