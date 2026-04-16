ＪＲＡ最年長で５９歳の柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝が、右肩を負傷したため今週の騎乗を見合わせて休養に入ることが４月１６日、分かった。休養期間は未定。７月３０日に還暦を迎える名手に、ＳＮＳでは続々とエール、心配の声が寄せられている。

関係者への取材によると、１２日の福島のレース中に違和感を感じたため週明けに検査を受けた結果、右肩の負傷が判明して休養に入ることを決断したという。２４年１２月には左肩の腱板断裂のため、２５年の８月まで長期休養。今度は逆の肩を負傷して戦線離脱する形となった。

同騎手は１９８５年にデビュー。ジャスタウェイで制した２０１４年の安田記念などＪＲＡ・Ｇ１は９勝で、重賞は通算９６勝。通算２３４１勝を挙げ、今年は３勝。１月３１日の東京５Ｒ・３歳新馬で、単勝７番人気のリッツパーティーを勝利に導き、自らが持つＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳６か月２日に更新していた。２０２２年には黄綬褒章を受章した。

ＳＮＳでは今年で４２年目を迎える名手に対し、「お大事にして下さい」「善臣先生 お帰り待ってますよ」「治して乗って下さい。 お願いします！」「まじか 善臣さん復帰待ってます」「何とかまたターフに戻ってきて欲しい。でも無理はして欲しくない・・・。」「待ってますから善臣さん！！」「善臣せんせぇー！ Ｇ１ １０勝迄 頑張って…欲しい」「必ずターフに戻ってきてください」とファンからのメッセージが寄せられている。