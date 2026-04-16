「氷結無糖」シリーズ初の「湘南ゴールド」5月12日発売 - 甘すぎず食事にも合わせやすい味わいに!
キリンビールは、無糖チューハイシリーズ「キリン 氷結無糖」から、神奈川県産のかんきつ「湘南ゴールド」を使用した新商品「キリン 氷結無糖 湘南ゴールド ALC.7%」を、5月12日より全国で期間限定発売する。
「キリン 氷結無糖 湘南ゴールド ALC.7%(期間限定)」350ml, 500ml
「湘南ゴールド」を「氷結」ブランドに採用するのは今回が初めて。糖類・甘味料を使用せず、果実本来の爽やかな香りと酸味を楽しめる“無糖チューハイ”として、食事にも合わせやすい味わいに仕上がっている。
今回登場する「湘南ゴールド」は、温州みかんとゴールデンオレンジを交配した品種で、みかん由来のジューシーな果実味と、オレンジのような華やかな香りが特長。果汁は0.3%ながら、すっきりとした飲み口の中に、さわやかな果実感が広がる設計となっているという。
夏間近の5月にピッタリの、スッキリ爽やかな商品に期待したい。
「キリン 氷結無糖 湘南ゴールド ALC.7%(期間限定)」350ml, 500ml
「湘南ゴールド」を「氷結」ブランドに採用するのは今回が初めて。糖類・甘味料を使用せず、果実本来の爽やかな香りと酸味を楽しめる“無糖チューハイ”として、食事にも合わせやすい味わいに仕上がっている。
今回登場する「湘南ゴールド」は、温州みかんとゴールデンオレンジを交配した品種で、みかん由来のジューシーな果実味と、オレンジのような華やかな香りが特長。果汁は0.3%ながら、すっきりとした飲み口の中に、さわやかな果実感が広がる設計となっているという。
夏間近の5月にピッタリの、スッキリ爽やかな商品に期待したい。