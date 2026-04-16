「２試合ともアーセナルより優れていた」CLベスト８敗退も、スポルティング指揮官は胸を張る。好プレー披露の守田英正には「並外れていた」と感嘆。交代理由も明かす「彼を代えて…」

「２試合ともアーセナルより優れていた」CLベスト８敗退も、スポルティング指揮官は胸を張る。好プレー披露の守田英正には「並外れていた」と感嘆。交代理由も明かす「彼を代えて…」