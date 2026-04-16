「２試合ともアーセナルより優れていた」CLベスト８敗退も、スポルティング指揮官は胸を張る。好プレー披露の守田英正には「並外れていた」と感嘆。交代理由も明かす「彼を代えて…」
現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングがプレミアリーグで首位を走るアーセナルと敵地エミレーツで激突した。
７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としたスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発。逆転でのベスト４進出を狙うなか、いくつかチャンスを作るも、決定機をモノにできず。０−０で引き分けて２戦合計０−１で敗戦。準々決勝で姿を消した。
ポルトガルメディア『SAPO』によれば、スポルティングのルイ・ボルジェス監督は、こうゲームを振り返った。
「悔しいとは言えない。誇りに思う。２試合とも正直に言って、アーセナルより優れていた。勝ち進むことができた相手は幸運だ。明確なチャンス、個性、そしてこの素晴らしい雰囲気。ファンも試合にふさわしい応援をしてくれた。このチームを表現するのに、誇りという言葉がぴったりだ。胸を張ってここを去る」
また、「モリタは素晴らしいプレーをした。彼とモーテン（・ヒュルマン）は並外れていた」と攻守に存在感を見せた日本人MFのパフォーマンスには賛辞。78分に交代させた理由については「モリタを代えてジョアン・シモンイスを投入した。活性化という観点からの判断だ」と説明した。
スポルティングはCLでは敗退となったものの、国内リーグでは現在２位につけており、３連覇の可能性を残す。
指揮官は19日に行なわれる次戦のベンフィカ戦に向けて「優勝の可能性を残しているし、２位以内に入ればチャンピオンズリーグの出場権を獲得できる。次の対戦相手に勝利できると信じている」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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７日に行なわれたホームでの第１レグを０−１で落としたスポルティングは、守田がダブルボランチの一角で先発。逆転でのベスト４進出を狙うなか、いくつかチャンスを作るも、決定機をモノにできず。０−０で引き分けて２戦合計０−１で敗戦。準々決勝で姿を消した。
「悔しいとは言えない。誇りに思う。２試合とも正直に言って、アーセナルより優れていた。勝ち進むことができた相手は幸運だ。明確なチャンス、個性、そしてこの素晴らしい雰囲気。ファンも試合にふさわしい応援をしてくれた。このチームを表現するのに、誇りという言葉がぴったりだ。胸を張ってここを去る」
また、「モリタは素晴らしいプレーをした。彼とモーテン（・ヒュルマン）は並外れていた」と攻守に存在感を見せた日本人MFのパフォーマンスには賛辞。78分に交代させた理由については「モリタを代えてジョアン・シモンイスを投入した。活性化という観点からの判断だ」と説明した。
スポルティングはCLでは敗退となったものの、国内リーグでは現在２位につけており、３連覇の可能性を残す。
指揮官は19日に行なわれる次戦のベンフィカ戦に向けて「優勝の可能性を残しているし、２位以内に入ればチャンピオンズリーグの出場権を獲得できる。次の対戦相手に勝利できると信じている」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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