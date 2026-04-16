トーマス脱線、トップハム・ハット卿は横転「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」ガチャ発売!
タカラトミーアーツは、「ガチャ」シリーズから「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」を2026年4月（4月20日週発売）より発売する。全4種で価格は400円。
2026年4月（4月20日週発売）発売「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」(全4種・400円)
ころんだ姿がかわいい“ちょっぴりどじっコ”な「すってんころりんフィギュア」に、『きかんしゃトーマス』が「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」として仲間入り。トップハム・ハット卿も盛大にすってんころりんしており、きかんしゃたちは劇中の脱線しているシーンが再現されている。本体サイズは約5.2cm。
○ラインナップ
トーマス
ジェームス
パーシー
トップハム・ハット卿
2026年4月（4月20日週発売）発売「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」(全4種・400円)
ころんだ姿がかわいい“ちょっぴりどじっコ”な「すってんころりんフィギュア」に、『きかんしゃトーマス』が「きかんしゃトーマス すってんころりんフィギュア」として仲間入り。トップハム・ハット卿も盛大にすってんころりんしており、きかんしゃたちは劇中の脱線しているシーンが再現されている。本体サイズは約5.2cm。
○ラインナップ
トーマス
ジェームス
パーシー
トップハム・ハット卿