PEACH JOHN新作♡ナイスバディ水着で叶うスタイルアップ

PEACH JOHNから、シリーズ累計売上392万枚突破※1の「ナイスバディブラ」パッドを搭載した「ナイスバディ水着」の新作が登場。San-ai Resortとの第3弾コラボとして、ビキニ2型を中心にラッシュガードやハットまで幅広く展開されます。PEACH JOHNらしいガーリーでフェミニンなデザインで、スタイルアップも叶う注目コレクション♡公式通販や一部店舗※2のほか、外部通販サイトでも販売中です。

ナイスバディ水着から新作ビキニ登場

「カシュクールワイヤービキニ」は19,800円（9M・11L、ホワイト／ブラック／グリーン）。ふかふかパッドで谷間をメイクし、華奢ストラップとホルターネックがトレンド感を演出。

「フリルワイヤービキニ」は25,300円（9M・11L、ブラック／ホワイト）。ドットチュールやフリルが甘く、ハイウエストボトムでお腹をカバーしながらワンピ見えも叶います。

THINGS THAT MATTERスイムウェア新作♡大人のための美シルエット水着

スタイルアップ水着ラインナップ



「ビスチェ風ハイウエストビキニ水着」は8,000円（S・M・L、ホワイトブルー／ブラック）。ギャザー入りトップとハイウエストボトムで美シルエットに。

水陸両用ラッシュガード（トップス＆ショートパンツ）

水陸両用ラッシュガード（パーカー＆ロングパンツ）

またラッシュガードは、水陸両用トップス＆ショートパンツ（8,000円、M・L、オフホワイト／ブラック）や、パーカー＆ロングパンツ（9,000円、S/M・M/L、グレージュ／ブラック）を展開し、UV対策も万全です。

ラッシュガード＆小物で夏完成

シャツラッシュガード

ティアードラッシュガード

アウター感覚で使えるアイテムも充実。シャツラッシュガード6,900円（ワンサイズ、ブルー／ベージュ）、ティアードラッシュガード6,900円（ワンサイズ、ピーチピンク／ブラック）は2WAY仕様で着回し力◎。

さらにロングリボンハット2,980円（ワンサイズ、オフホワイト／ブラック）で上品な夏スタイルが完成します♪

※1 2019年1月～2024年3月（ショーツを含む）

※2 「ナイスバディ水着」取り扱い店舗

PEACH JOHNで夏のおしゃれを更新♡

ナイスバディブラの機能性を活かした水着は、スタイルアップと可愛さを両立した優秀アイテムばかり。ビキニからラッシュガード、小物まで揃うので、自分らしい夏コーデが楽しめます。

気になるアイテムは早めにチェックして、今年のビーチスタイルをアップデートしてみてください。