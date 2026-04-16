元フジテレビの永島優美アナウンサー（３４）が１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店 新ＣＭ発表会」に出席。２歳のまな娘の子育てに奮闘する中、元サッカー日本代表ＦＷの父・永島昭浩氏（６２）に対して「父だけは信用ならん」と思いを語った。

フリーに転身して初のＣＭ出演に「とても緊張した」と感想を語った永島。仕事と子育てを両立する多忙な日々にも「子育てで大事にしていることは、すべて楽しむこと。皆さん『子育てはすぐに終わってしまうから今を大事に生きて』と言われるので、今しか無い貴重な時間だと思いながら、とにかく何でも笑い飛ばそうと思ってやっている」と話した。

楽しめている秘訣（ひけつ）に家族の協力を挙げて「そこは感謝しかない。両親も初孫をかわいがってくれて、たまに兵庫の実家から母が来てくれて、見てくれることもある」と明かす。ただ、父・昭浩氏には「父にだけは預けたことがない。ちょっと父だけは信用ならん」と笑った。

初孫を溺愛する昭浩氏だが「かわいくて仕方がなくて、まだあげちゃダメという食材もほしいと言われると『食べるかぁ』とあげそうになって。私がちょっとやめて！と止めるシーンが何度もあった」という。「２年たったけど、いまだに信用なりません。父が見てくれるようになったら、もっとハッピーでいられるんですけど…」と正直な気持ちを語った。