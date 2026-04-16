ゴジラ×ラコステ再び、コラボ第2弾展開 新オープン新宿店限定アイテムも登場
フランスのプレミアムファッションスポーツブランド「LACOSTE（ラコステ）」が、日本を代表する怪獣キャラクターゴジラとのコラボレーション第2弾を発表した。4月25日にオープンする「LACOSTE 新宿店」を皮切りに、新規コラボデザインを含む新アイテムの展開がスタートする。
【画像】「ゴジラ＋ラコステ」第2弾キービジュアル、展開アイテムのすべて
2025年9月に実施された第1弾コラボが好評を博したことを受けて実現した続編企画。第2弾では“ネイビー”をキーカラーに据え、新たなキャラクターデザインやアイテムカテゴリーを追加し、より洗練されたコレクションとして展開される。
デザイン面では、ゴジラの背びれが生えたオリジナルのワニデザイン（ゴジラ＋ラコステ）に加え、新たに新宿のランドマーク“ゴジラヘッド”や“メカゴジラ＋ワニ”、さらに、ワニ、ゴジラ、モスラ（幼虫・成虫）、メカゴジラ、ミニラ、キングギドラらが集結した“チームゴジラ”など、ファン心をくすぐるビジュアルがラインナップ。ブランドの象徴であるワニと怪獣たちのコラボが、よりダイナミックに進化している。
アイテムとしては、ポロシャツやTシャツに加え、スウェットショーツやトートバッグなどの新カテゴリーが登場。新宿店限定および先行販売アイテムも用意され、コレクションの魅力を立体的に打ち出す。
また、ラコステのワニとゴジラが対峙する印象的なキービジュアルも制作。新宿店のオープンに合わせ、キービジュアルを再現したモニュメントも展示される。ゴジラシリーズをはじめ多くの作品の美術製作を担ってきた東宝映像美術の協力により制作され、4月25日から5月21日まで同店で公開されるほか、6月3日〜9日には京都高島屋でのポップアップでも展示予定だ。
コラボアイテムは4月25日より新宿店で先行販売され、5月29日からは全国の取扱店舗および公式オンラインストアでも展開される。新宿店限定Tシャツは4月25日より、同ポロシャツは5月29日より発売予定。
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。最新作『ゴジラ-0.0』（監督：山崎貴）が今年11月3日の“ゴジラの日”に公開予定。
【画像】「ゴジラ＋ラコステ」第2弾キービジュアル、展開アイテムのすべて
2025年9月に実施された第1弾コラボが好評を博したことを受けて実現した続編企画。第2弾では“ネイビー”をキーカラーに据え、新たなキャラクターデザインやアイテムカテゴリーを追加し、より洗練されたコレクションとして展開される。
アイテムとしては、ポロシャツやTシャツに加え、スウェットショーツやトートバッグなどの新カテゴリーが登場。新宿店限定および先行販売アイテムも用意され、コレクションの魅力を立体的に打ち出す。
また、ラコステのワニとゴジラが対峙する印象的なキービジュアルも制作。新宿店のオープンに合わせ、キービジュアルを再現したモニュメントも展示される。ゴジラシリーズをはじめ多くの作品の美術製作を担ってきた東宝映像美術の協力により制作され、4月25日から5月21日まで同店で公開されるほか、6月3日〜9日には京都高島屋でのポップアップでも展示予定だ。
コラボアイテムは4月25日より新宿店で先行販売され、5月29日からは全国の取扱店舗および公式オンラインストアでも展開される。新宿店限定Tシャツは4月25日より、同ポロシャツは5月29日より発売予定。
1954年に初めて姿を現して以来、日本のみならず世界中を魅了し、衝撃を与え続けてきた怪獣王「ゴジラ」。最新作『ゴジラ-0.0』（監督：山崎貴）が今年11月3日の“ゴジラの日”に公開予定。