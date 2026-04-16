継続人気メンバーゆあが勇気を出してかいとを2ショットに誘うものの、かいとが明かした本音にゆあが切なくなるシーンがあった。

【映像】佐藤健似のイケメン男子のビジュアル（スタイル抜群の美人JKも）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。13日はクライストチャーチ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。





■今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「恋愛感情にならなくて」振り向かないかいとに、切ないゆあ

かいとが気になるゆあは、夕食の途中でかいとを2ショットに誘い出した。ゆあは「第一印象入ってるし、さっきの席で隣座れなかったから話したいなと思って」と切り出しつつ、「もうとあちゃんだけ？」とかいとの想いに触れる。

これに対しかいとは、「今はとあちゃんって思ってて」と本心を語りながらも、「（ゆあと）まだあんまり話してないじゃん、だからまだあんまわかんないっていうか知れてなくて、めっちゃいい人だなっていうのは…」とフォローを入れる。

ゆあが「ゆあ？ありがとう」と微笑むも、かいとは「周り見れるからめっちゃいい人だなって思ってたんだけど、まだ恋愛感情にならなくて。いい人止まりになっちゃってて」と核心に触れる返答を続けた。さらに、「とあちゃんといる時はなんか…」と言い淀むかいとに、ゆあは「（とあとは）恋愛みたいになるってこと…？じゃあ（もう気持ちは）変わんないってことか」と切なさをぽつり。かいとも「変えられないの、なんか」とどうしようもない胸中を吐露した。

それでもゆあは前向きに距離を縮めようとし、「“素”じゃないでしょ？もっとテンション高い時あるでしょ？それ見たいんだけど」と会話を広げていく。

かいとが「（それは）ゲームとかそういう…」と言うと、ゆあは「盛り上がったときに？まじでミステリアスだね、ふしぎ、何考えてるかわからない」と言いつつ、「付き合ったらどこいきたいとかある？」と話題を振ると、かいとは「制服ディズニーとかいきたい」と回答。ゆあが「わかる一緒！」とやっと見つかった共通項に喜び、さらにかいとは「食べ歩きしたい」「浅草か、横浜中華街」とかいとも理想のデートを語り、会話が弾む場面も。

少しずつかいとのことがわかってくるなかで、ゆあは「もっとゆあのこと知って欲しいから。ちょっと頑張ります」と決意を口にし、「だから誘っちゃうかもしれない」と伝えると、かいとは「ぜんぜん、いいよいつでも誘って」と返答、ゆあは「マジがんばろ、お願いします」と気合を見せていた。