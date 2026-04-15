辻希美の夫・杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“寝る前ショット”公開「上目遣いがたまらない」「パパに似てきた」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】俳優の杉浦太陽が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】辻ちゃん夫「パパに似てきた」第5子の寝る前ショット公開
杉浦は「おやすみ〜」とつづり、就寝前の夢空ちゃんの様子を投稿。ベビーチェアに座り、上目遣いでじっと見つめる愛らしい表情となっており、夢空ちゃんの手には杉浦のものと思われる指が。親子で過ごす穏やかなひとときが伝わる1枚となっている。
この投稿には「上目遣いがたまらない」「癒しの表情をありがとう」「優しいパパぶりが伝わる」「天使の可愛さ」「おやすみなさい〜」「パパに似てきた」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「パパに似てきた」第5子の寝る前ショット公開
◆杉浦太陽、寝る前の夢空ちゃんの姿を公開
杉浦は「おやすみ〜」とつづり、就寝前の夢空ちゃんの様子を投稿。ベビーチェアに座り、上目遣いでじっと見つめる愛らしい表情となっており、夢空ちゃんの手には杉浦のものと思われる指が。親子で過ごす穏やかなひとときが伝わる1枚となっている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿には「上目遣いがたまらない」「癒しの表情をありがとう」「優しいパパぶりが伝わる」「天使の可愛さ」「おやすみなさい〜」「パパに似てきた」といった声が寄せられている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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